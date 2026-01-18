Трамп озвучил радикальный ультиматум для вступивших за Гренландию стран Европы.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые ограничения против ряда европейских стран из-за их позиции по Гренландии. По словам американского лидера, с 1 февраля 2026 года Соединенные Штаты введут 10-процентную пошлину на все товары из Дании и еще семи государств Европы, если те не согласятся на переговоры по приобретению острова.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил ультиматум нескольким заступившимся за Гренландию странам Европы.

"Начиная с 1 февраля 2026 года… Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", – сказал Трамп.

Кроме того, с 1 июня пошлина США для этих стран может возрасти до 25% и будет действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полном приобретении Гренландии".

Трамп аргументировал свою позицию по соображениям глобальной безопасности. Он заявил, что США в течение десятилетий фактически "субсидировали" Европу, не требуя компенсации в виде тарифов, и теперь этот подход должен измениться. Отдельно президент США отметил стратегическое значение Гренландии, заявив, что Китай и Россия якобы заинтересованы в контроле над островом, а Дания не способна самостоятельно гарантировать его защиту.

"Эти страны играют в очень опасную игру... Поэтому для защиты глобального мира и безопасности крайне важно принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов", – добавил Трамп без объяснений, в чем именно заключается опасность.

Идея приобретения Гренландии не нова для США. Трамп напомнил, что подобные попытки предпринимались еще более 150 лет назад. Однако сейчас, по его словам, стратегическая ценность острова выросла из-за развития современных систем вооружений и программы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп так увлекся Гренландией.

Также "Комментарии" писали, что США выдвинули новую претензию Европе.