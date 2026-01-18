logo_ukra

Трамп озвучив радикальний ультиматум для країн Європи, які заступилися за Гренландію
Трамп озвучив радикальний ультиматум для країн Європи, які заступилися за Гренландію

Дональд Трамп оголосив про мита проти Данії та країн ЄС через відмову домовлятися щодо Гренландії.

18 січня 2026, 06:45
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити торговельні обмеження проти низки європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. За словами американського лідера, з 1 лютого 2026 року Сполучені Штати введуть 10-відсоткове мито на всі товари з Данії та ще семи держав Європи, якщо ті не погодяться на переговори щодо придбання острова.

Трамп озвучив радикальний ультиматум для країн Європи, які заступилися за Гренландію

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social оголосив ультиматум кільком країнам Європи, які заступилися за Гренландію. 

"Починаючи з 1 лютого 2026 року… Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться митом у розмірі 10% на всі товари, що надходять у Сполучені Штати Америки", – сказав Трамп.

Крім того, з 1 червня мито США для цих країн може зрости до 25% і діятиме доти, доки не буде досягнуто домовленості щодо "повного придбання Гренландії".

Трамп аргументував свою позицію міркуваннями глобальної безпеки. Він заявив, що США протягом десятиліть фактично "субсидували" Європу, не вимагаючи компенсації у вигляді тарифів, і тепер цей підхід має змінитися. Окремо президент США наголосив на стратегічному значенні Гренландії, заявивши, що Китай і Росія нібито зацікавлені в контролі над островом, а Данія не здатна самостійно гарантувати його захист.

"Ці країни грають у дуже небезпечну гру... Тому для захисту глобального миру і безпеки вкрай важливо вжити рішучих заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація закінчилася швидко і без питань", – додав Трамп без пояснень у чому саме полягає небезпека.

Ідея придбання Гренландії не є новою для США. Трамп нагадав, що подібні спроби здійснювалися ще понад 150 років тому. Однак нині, за його словами, стратегічна цінність острова зросла через розвиток сучасних систем озброєнь і програму протиракетної оборони "Золотий купол".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому Трамп так захопився Гренландією.

Також "Коментарі" писали, що США виставили нову претензію Європі.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115911344443637897
