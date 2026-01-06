logo_ukra

Трамп озвучив жорсткий ультиматум Венесуелі: інакше буде нове вторгнення

Дональд Трамп призначив кураторів Венесуели та пригрозив новим вторгненням

6 січня 2026, 06:58
У Венесуелі найближчим часом не буде виборів, оскільки країна потребує тривалого відновлення під керівництвом американців. Якщо все піде не за тим сценарієм, який бачать у Вашингтоні, то американські війська готові здійснити повторне вторгнення. Це станеться, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Білим домом. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю телеканалу NBC News заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп озвучив жорсткий ультиматум Венесуелі: інакше буде нове вторгнення

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президент США заперечує, що Вашингтон перебуває у стані війни з Венесуелою. За його словами, це війна з "людьми, які спустошують свої в'язниці, випускають своїх наркоманів та пацієнтів психіатричних лікарень і направляють до нашої країни".

Трамп повідомив, що віце-президент Венесуели Делсі Родрігес, яка стала спадкоємицею викраденого Ніколаса Мадуро, співпрацює з урядом США.

За його словами, спостерігати за процесами у Венесуелі буде група високопосадовців, до якої увійдуть держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер та віце-президент Джей Ді Венс.

Водночас президент США пригрозив повторною воєнною інтервенцією, якщо Родрігес відмовиться від співпраці.

"Ми готові це зробити. Насправді ми очікували, що доведеться це зробити", – наголосив американський лідер.

Президент США також відкинув можливість проведення нових виборів у Венесуелі протягом найближчих 30 днів. Він зазначив, що спочатку необхідно "вилікувати країну". Цей процес, за його оцінками, може тривати менше 18 місяців, але вимагатиме "колосальних коштів", які згодом будуть відшкодовані через доходи від нафти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп вже не зупиниться: Туск виступив із тривожним попередженням для Європи.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
