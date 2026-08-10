Трамп передумав бити по Ірану: президент США зробив несподівану заяву

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що наразі робить ставку на економічний тиск на Іран, а не на негайне відновлення масштабної військової операції. Про це він заявив в інтерв'ю Axios.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Ще тиждень тому американський лідер, за даними видання, був близький до рішення віддати наказ про відновлення бойових дій. Однак цього разу Трамп не озвучив нових військових погроз на адресу Тегерана та не продемонстрував роздратування через затягування домовленостей щодо Ормузької протоки.

За словами президента США, Вашингтон наразі веде з Іраном лише "напівпереговори" і спостерігає за ситуацією. Особливу увагу Трамп звернув на економічний стан іранського режиму.

Він заявив, що Іран перебуває у "дуже поганому економічному становищі", має величезну інфляцію та недостатньо коштів для утримання своїх військових сил. На думку американського президента, морська блокада США лише посилила економічні проблеми Тегерана.

Трамп також не став публічно тиснути на Іран через нові вимоги щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Напередодні Тегеран передав США список умов, виконання яких він вимагає для відкриття важливого морського маршруту.

Водночас Вашингтон, схоже, не поспішає повертатися до масштабної військової кампанії. Трамп вважає, що економічний тиск може змусити Іран піти на поступки без нового витка бойових дій.

Президент США окремо зазначив, що падіння ціни на нафту до трохи більше 75 доларів за барель дозволяє американським споживачам менше відчувати наслідки конфлікту.

"Все владнається. Завжди все владнюється. Це як шахова партія", — заявив Трамп, описуючи нинішню ситуацію.

Таким чином, позиція Вашингтона щодо Ірану наразі виглядає обережнішою, ніж ще кілька днів тому: замість прямої загрози нового удару Білий дім робить ставку на економічне виснаження та переговорний тиск.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Тегеран виставив несподіваний ультиматум США: чому Трамп лютує.



