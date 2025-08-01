Трамп передумал и хочет услышать Путина: кого отправляет на переговоры

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится на переговоры в Россию. Как передаёт портал "Комментарии", такую новость американский лидер озвучил во время брифинга в Белом доме 31 июля.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время выступления в Вашингтоне президент США подтвердил, что его спецпосланник отправится с дипломатической миссией в Москву сразу после завершения своего визита в Израиль.

"Да, едет в Израиль. А потом он едет в Россию, верьте или нет", – сказал Дональд Трамп.

Интересно, что предыдущие вояжи Стива Уиткоффа не привели к каким-то сдвигам по урегулированию войны в Украине и вызвали критику, как в США, так и в других мировых столицах.

The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что в четверг, 31 июля, Уиткофф провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в его офисе в Иерусалиме. Как отмечается, целью его поездки стало обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и участие в координации международной помощи для гражданского населения Газы.

Читайте также на портале "Комментарии" — реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп не манипулировал, когда говорил, что ему больше не о чем говорить с российским диктатором Путиным. Он теперь будет говорить с теми, от кого непосредственно зависит возможность РФ продолжать войну. В первую очередь, речь, конечно, о Китае. И все действия главы Белого дома являются подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.