Трамп передумал: уверяет, что сделает для Украины больше, чем Байден

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова борется за эту должность, заявил перед сторонниками, что он сделает больше для защиты Украины, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, пишет "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На предвыборном митинге Дональд Трамп заявил, что при президентстве Байдена Владимир Путин "получит все, что захочет, включая Украину".

"Это подарок. У него есть дар", – высказался Дональд Трамп.

По его словам, Байден "собирается отдать" Украину Путину.

При этом "The New York Times" отмечает, что Джо Байден в течение многих месяцев призывал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи, а Дональд Трамп подрывал эти усилия, но 14 февраля бывший президент попытался изменить сценарий, заявив, что он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

Интересно, что, выступая на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп назвал "комплиментом" заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что для России якобы лучше, чтобы на президентских выборах в Америке победил Джо Байден.

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