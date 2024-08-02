Трамп «переобулся» в вопросе начала Третьей мировой, которую он может остановить

Кандидат от Республиканской партии в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил Fox News, что обеспокоен возможностью начала Третьей мировой войны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп

"Я обеспокоен возможностью Третьей мировой войны до того момента, как я буду там (на посту президента США)", — так прокомментировал Трамп ситуацию на Ближнем Востоке.

Он опять заявил, что готов предотвратить это войну.

"И у нас не будет Третьей мировой войны, если в Белом доме буду я", — отметил бывший президент США.

По мнению Трампа, существует "большая проблема", так как в мире "никто не уважает президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис".

При этом ранее Трамп говорил, что Третья мировая война начнется с Украины, и он способен остановить войну в Украине как только станет президентом. Он даже говорил, что ему понадобится для этого всего 24 часа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, убив командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.

При этом известно, что США хотят направить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. Западные СМИ сообщают, что неназванный американский чиновник рассказал, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном группировок. По информации "NYT", вопрос о том, какое количество американских самолетов будет направлено на Ближний Восток, еще не решен.





