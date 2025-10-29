Трамп по дороге на встречу с Си сделал новое заявление: что ожидает

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ожидает решения "многих проблем" во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином по смягчению торговой войны. Как передает портал "Комментарии", заявление американского президента, приводит AFP.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер ожидает, что его встреча с главой КНР приведет к снижению США пошлин, наложенных на Китай.

"Я думаю, что у нас будет замечательная встреча с президентом Китая Си, и многие проблемы будут решены", – сказал Трамп по дороге в Южную Корею, где он должен встретиться с Си.

Он также добавил, что настроен оптимистично.

"Мы вели с ними (с Си – ред.) переговоры, мы не идем на встречу без подготовки... Я думаю, что мы получим очень хороший результат для нашей страны и, собственно, для всего мира", – сказал президент США.

Дональд Трамп также сказал, что "не уверен", будет ли обсуждать деликатную тему самоуправления Тайваня во время встречи с китайским лидером.

