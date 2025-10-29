logo_ukra

Трамп дорогою на зустріч із Сі зробив нову заяву: що очікує
Трамп дорогою на зустріч із Сі зробив нову заяву: що очікує

Трамп чекає на "чудову зустріч" з Сі

29 жовтня 2025, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп розповів, що очікує на вирішення "багатьох проблем" під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгової війни. Як повідомляє портал "Коментарі", заяву американського президента, наводить AFP.

Трамп дорогою на зустріч із Сі зробив нову заяву: що очікує

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер очікує, що його зустріч із главою КНР призведе до зниження США мит, накладених на Китай.

"Я думаю, що у нас буде чудова зустріч із президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено", — сказав Трамп дорогою до Південної Кореї, де він має зустрітися з Сі.

Він також додав, що налаштований оптимістично.

"Ми вели з ними (з Сі – ред.) переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже добрий результат для нашої країни і, власне, для всього світу", – сказав президент США.

Дональд Трамп також сказав, що "не впевнений", чи обговорюватиме делікатну тему самоврядування Тайваню під час зустрічі з китайським лідером.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Пекін засудив рішення адміністрації США запровадити нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу". У КНР заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві та не були схвалені Радою Безпеки ООН. Тим часом, саме ці санкції вже змінили тон Москви. Принаймні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитись із концепцією, яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України. Чи вигідне Китаю продовження війни в Україні і чи може Пекін зірвати потенційні домовленості щодо припинення війни між США та РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




