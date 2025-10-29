Трамп дорогою на зустріч із Сі зробив нову заяву: що очікує

Президент США Дональд Трамп розповів, що очікує на вирішення "багатьох проблем" під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгової війни. Як повідомляє портал "Коментарі", заяву американського президента, наводить AFP.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер очікує, що його зустріч із главою КНР призведе до зниження США мит, накладених на Китай.

"Я думаю, що у нас буде чудова зустріч із президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено", — сказав Трамп дорогою до Південної Кореї, де він має зустрітися з Сі.

Він також додав, що налаштований оптимістично.

"Ми вели з ними (з Сі – ред.) переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже добрий результат для нашої країни і, власне, для всього світу", – сказав президент США.

Дональд Трамп також сказав, що "не впевнений", чи обговорюватиме делікатну тему самоврядування Тайваню під час зустрічі з китайським лідером.

