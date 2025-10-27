Выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине: как Си может сорвать мир

Пекин осудил решение администрации США ввести новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В КНР заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН. Между тем именно эти санкции уже изменили тон Москвы. По крайней мере, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов согласиться с концепцией, которую предложили Соединенные Штаты для урегулирования войны против Украины. Выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине и может ли Пекин сорвать потенциальные договоренности о прекращении войны между США и РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Влияние Китая на войну в Украине

Китаю выгодно окончание войны в Украине без явного победителя

Аналитик по международной политике Илия Куса считает, что Китаю, с одной стороны, выгодно продолжение войны в Украине, поскольку, чем дальше продолжается война, тем больше Китай может наблюдать за ней, за реакцией западных партнеров, реакцией Соединенных Штатов и, соответственно, делать собственные выводы для собственных целей.

"Чем дольше идет война, тем больше ресурсы Соединенных Штатов, хотя сейчас уже меньше, и Европы направляются на европейское направление, а не на сдерживание Китая. Но, с другой стороны, Китай теряет от этой войны. В частности, следует не забывать о рисках потенциального введения, например, вторичных санкций. Это было бы невозможно, если бы не было этой войны. Плюс опасности для мировых рынков, связанные с последствиями этой войны. Плюс, поскольку идет война, всегда есть риск того, что в ослабленной России в войне может вспыхнуть политический кризис после завершения боевых действий. И это будет угрожать безопасности границ Китая. Они очень тщательно следят за этим. Поэтому я бы сказал, что в целом нельзя однозначно какой-нибудь вывод здесь сделать, ведь Китай, как страдает от этой войны, так и зарабатывает на ней. Есть плюсы и минусы этой страны. Единственное, что можно точно сказать – нынешняя политика КНР – это политика сбалансированного нейтралитета, которой они пытаются придерживаться. Параллельно пытаясь зарабатывать и в России, и в Украине. Например, продавая запчасти для дронов, как в Украину, так и в Россию. Импортируя российские энергоносители по безумным скидкам для своих запасов. По большому счету такая позиция для Пекина выгодна и он хотел бы ее сохранить", – прокомментировал Илия Куса.

Если же говорить о том, может ли Пекин сорвать потенциальные договоренности между США и РФ о прекращении войны в Украине, то, по мнению эксперта, китайцы не могут этого сделать.

"Я не считаю, что у Пекина есть прямые инструменты контроля над РФ, чтобы уговорить Москву не идти на прекращение огня. Мне кажется, Китай будет поддерживать все инициативы на прекращение огня. Единственное, что Китаю будет выгодно, если война будет прекращена без явного победителя. Чтобы и Украина, и Россия были ослаблены в результате этой войны и чтобы нельзя было ни США, ни Европе заявить о победе в войне и, соответственно, чтобы Россия тоже не была слишком усилена, чего в принципе не произойдет. Поэтому мне кажется, что Китай будет поддерживать любые инициативы, направленные на прекращение войны и срывать их вряд ли станет. Ну собственно, это никакого стратегического преимущества им не даст. Более того, если в диалоге с Соединенными Штатами о мирных инициативах по Украине США предложат, например, какие-то уступки в торговом соглашении с Китаем, то наоборот, у Пекина будет даже больше мотивации поддерживать прекращение войны посредством США", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Пекин будет действовать ситуативно, в зависимости от обстоятельств

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что нужно понимать, что кто бы что ни говорил, но у Китая нет прямого интереса помогать президенту США Дональду Трампу, даже в завершении войны между Россией и Украиной.

"А поскольку эта война ослабляет и Россию и Запад, то, с точки зрения китайских интересов, зачем спешить с завершением этой войны. Также Китай не заинтересован и в сближении, а тем более в партнерских отношениях между Трампом и Путиным. Для Пекина целесообразно сохранять зависимость России от Китая. Однако эскалация российско-украинской войны и особенно ее расширение на страны ЕС не отвечает экономическим интересам КНР. Такой кризисный сценарий может разрушить мировую торговлю и спровоцировать глобальное политическое противостояние, которое отразится на глобалистской экономической стратегии Китая", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко подчеркнул, интересы Китая относительно российско-украинской войны противоречивы, соответственно, Пекин будет действовать ситуативно, в зависимости от обстоятельств, особенно в своих взаимоотношениях с США и Россией, а также учитывая развитие отношений между США и Россией.

