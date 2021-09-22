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Главная Новости Мир США Трамп подал судебный иск против племянницы и NYT через раскрытие его налоговой отчетности
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Трамп подал судебный иск против племянницы и NYT через раскрытие его налоговой отчетности

Речь идет о материале журналистов-расследователей издания The New York Times

22 сентября 2021, 23:41
Автор:

Ольга Чародий

45-й президент США Дональд Трамп подал судебный иск против своей племянницы Мэри Трамп и издания The New York Times за того, что они частично обнародовали его налоговую отчетность за 2018. год Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Трамп подал судебный иск против племянницы и NYT через раскрытие его налоговой отчетности

Дональд Трамп (фото из открытых источников)


Речь идет о материале журналистов-расследователей The New York Times Сьюзен Крейг, Дэвид Барстоу и Рассела Бетнера. Там речь шла о налоговой отчетности Трампа, которую журналистам отдала племянница 45-го президента, Мэри Трамп. 

В частности, в материале журналисты издания написали, что понятие "успешного бизнеса" Трампа — преувеличены. Отец Трампа, Фред Трамп-старший, передал ему по крайней мере 413  миллиона долларов, в том числе через схемы ухода от уплаты налогов. По словам Трампа, его племянница подписала договор о неразглашении, подписанное членами семьи при распределении наследства Фреда Трампа-старшего в 2001 году. Он утверждает, что знали об их договор и сделали все возможное, чтобы его было возбуждено.


Как сообщалось ранее, газета The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты по 2016 и 2017 годы. По итогам издание сообщило, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил всего 750 долларов налога на прибыль, а также в течение 10 лет не платил налог вообще.  В 2018 году американское издание New York Times провело расследование, в ходе которого удалось выяснить, что нынешний президент США Дональд Трамп сохранил $ 413 миллионов  путем неуплаты налогов за недвижимость отца.


Напомним, прежде всего скандальный лидер страны хочет вернуться к активной политической деятельности. По словам приближенных лиц Трампа, он намерен усилить свои позиции в Республиканской партии. Однако бывший глава Америки не воспринимает свою отставку слишком серьезно. Дональд Трамп уверен, что сенат его оправдает. Политик путем импичмента хочет усилить свой авторитет и позиции не только в партии, но и в глобальном политическом мире.




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Источник: https://www.nytimes.com/2021/09/22/nyregion/mary-trump-taxes-lawsuit.html
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