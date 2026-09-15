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Трамп поднял рейтинг перед выборами, но есть еще более неприятный нюанс

Рейтинг президента США поднялся с рекордного минимума, однако положение его Республиканской партии выглядит значительно хуже: впервые после возвращения Трампа в Белый дом демократы получили преимущество в 7 процентных пунктов

15 сентября 2026, 07:26
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп несколько улучшил позиции в глазах американцев после рекордного падения рейтинга, однако новые результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствуют о серьезных проблемах для его команды накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Трамп поднял рейтинг перед выборами, но есть еще более неприятный нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сейчас работу Трампа на посту президента одобряют 35% опрошенных американцев. В конце августа его рейтинг составлял 33% — это был худший показатель за весь второй президентский срок Трампа.

При этом более серьезным сигналом для республиканцев стали настроения относительно будущего Конгресса. Если бы выборы проходили сейчас, 44% участников опроса заявили, что отдали бы голос за кандидатов от Демократической партии. Республиканцев поддержали бы 37%.

Таким образом, разрыв достиг 7 процентных пунктов в пользу демократов. По данным Reuters, это крупнейшее преимущество демократов в подобных опросах с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

Не добавляет оптимизма Трампу и реакция избирателей на его предложение выплачивать американцам по $5 тысяч при условии сохранения республиканцами контроля над Конгрессом.

Против такой инициативы выступили 63% опрошенных.

Одновременно демократы впервые примерно за десятилетие получили небольшое преимущество в вопросе доверия к экономике. Оно пока остается незначительным, однако сам факт изменения настроений может стать важным фактором перед голосованием.

На позицию избирателей, среди прочего, влияет рост цен на топливо и последствия войны с Ираном, которую, согласно представленным в опросе данным, Трамп начал в феврале. Перебои с поставками нефти усилили давление на американские домохозяйства.

Еще одним раздражителем стали дорогостоящие строительные инициативы администрации Трампа в Вашингтоне. В частности, речь идет о планах строительства бального зала Белого дома. Около двух третей респондентов считают подобные расходы малоприоритетными. При этом против проекта выступает и примерно четверть республиканцев.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре. Если республиканцы потеряют контроль хотя бы над одной из палат, Трампу будет значительно сложнее проводить свою политическую программу до конца президентского срока.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-up-record-low-outlook-sours-republicans-reutersipsos-poll-finds-2026-09-14/
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