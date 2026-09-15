Трамп підняв рейтинг перед виборами, але є ще неприємніший нюанс

Президент США Дональд Трамп дещо покращив позиції в очах американців після рекордного падіння рейтингу, проте нові результати опитування Reuters/Ipsos свідчать про серйозні проблеми для його команди напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Наразі роботу Трампа на посаді президента схвалюють 35% опитаних американців. Наприкінці серпня його рейтинг становив 33% – це був найгірший показник за весь другий президентський термін Трампа.

При цьому серйознішим сигналом для республіканців стали настрої щодо майбутнього Конгресу. Якби вибори проходили зараз, 44% учасників опитування заявили, що віддали голос за кандидатів від Демократичної партії. Республіканців підтримали б 37%.

Таким чином, розрив досяг 7 процентних пунктів на користь демократів. За даними Reuters, це найбільша перевага демократів у подібних опитуваннях з моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році.

Не додає оптимізму Трампу і реакція виборців на його пропозицію виплачувати американцям $5 тисяч за умови збереження республіканцями контролю над Конгресом.

Проти такої ініціативи виступило 63% опитаних.

Водночас, демократи вперше приблизно за десятиліття отримали невелику перевагу в питанні довіри до економіки. Воно поки що залишається незначним, проте сам факт зміни настроїв може стати важливим фактором перед голосуванням.

На позицію виборців, серед іншого, впливає зростання цін на паливо та наслідки війни з Іраном, яку, згідно з представленими в опитуванні даними, Трамп розпочав у лютому. Перебої з постачанням нафти посилили тиск на американські домогосподарства.

Ще одним подразником стали дорогі будівельні ініціативи адміністрації Трампа у Вашингтоні. Зокрема йдеться про плани будівництва бального залу Білого дому. Близько двох третин респондентів вважають такі витрати малопріоритетними. При цьому проти проекту виступає приблизно чверть республіканців.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді. Якщо республіканці втратять контроль хоча б над однією із палат, Трампу буде значно складніше проводити свою політичну програму до кінця президентського терміну.

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