logo

BTC/USD

89541

ETH/USD

2986.85

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп подтвердил, что готов к новой войне: кому дает последний шанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп подтвердил, что готов к новой войне: кому дает последний шанс

Трамп готов поговорить с Мадуро, прежде, чем США начнут масштабную военную операцию

18 ноября 2025, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает наземной операции американских войск в Венесуэле. При этом он готов созвониться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Трамп подтвердил, что готов к новой войне: кому дает последний шанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой Трампа спросили, исключает ли он присутствие американских войск на земле, на что глава Белого дома сказал:

"Нет, я этого не исключаю. Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они слили сотни тысяч людей в нашу страну из тюрем... год назад миллионы людей проходили через нашу границу и многое из них были из Венесуэлы. Включая банду из Трининада и Тобаго", — ответил Дональд Трамп.

Этот вопрос актуализировался после того, как днем ранее Госдеп США заявил, что с 24 ноября объявит "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией. CNN писало, что это решение "позволит войскам США атаковать активы и инфраструктуру президента Венесуэлы Николаса Мадуро", поскольку Вашингтон связывает наркокортели с властями.

Трамп также отметил, что он любит Венесуэлу и народ этой страны, но то, "что Байден и демократы сделали с этой страной, никогда нельзя забыть".

Помимо этого, журналисты упомянули слова главы Белого дома о том, что Мадуро хочет поговорить. По этой причине у Трампа уточнили, готов ли он пообщаться с главой Венесуэлы напрямую.

"Да, вероятно, я бы поговорил с ним, да. Я говорю со всеми", — ответил президент США.

Стоит добавить, что как пояснил Фил Гансон, исследователь Международной кризисной группы в Каракасе — "Картеля де лос Солес" как такового не существует.

"Это журналистское выражение, придуманное для обозначения участия венесуэльских властей в наркоторговле", — сказал он в комментарии CNN.

Читайте также на портале "Комментарии" — будет невиданная раньше война: куда США стягивают большую флотилию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости