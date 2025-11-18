Трамп подтвердил, что готов к новой войне: кому дает последний шанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает наземной операции американских войск в Венесуэле. При этом он готов созвониться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой Трампа спросили, исключает ли он присутствие американских войск на земле, на что глава Белого дома сказал:

"Нет, я этого не исключаю. Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они слили сотни тысяч людей в нашу страну из тюрем... год назад миллионы людей проходили через нашу границу и многое из них были из Венесуэлы. Включая банду из Трининада и Тобаго", — ответил Дональд Трамп.

Этот вопрос актуализировался после того, как днем ранее Госдеп США заявил, что с 24 ноября объявит "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией. CNN писало, что это решение "позволит войскам США атаковать активы и инфраструктуру президента Венесуэлы Николаса Мадуро", поскольку Вашингтон связывает наркокортели с властями.

Трамп также отметил, что он любит Венесуэлу и народ этой страны, но то, "что Байден и демократы сделали с этой страной, никогда нельзя забыть".

Помимо этого, журналисты упомянули слова главы Белого дома о том, что Мадуро хочет поговорить. По этой причине у Трампа уточнили, готов ли он пообщаться с главой Венесуэлы напрямую.

"Да, вероятно, я бы поговорил с ним, да. Я говорю со всеми", — ответил президент США.

Стоит добавить, что как пояснил Фил Гансон, исследователь Международной кризисной группы в Каракасе — "Картеля де лос Солес" как такового не существует.

"Это журналистское выражение, придуманное для обозначения участия венесуэльских властей в наркоторговле", — сказал он в комментарии CNN.

