Трамп підтвердив, що готовий до нової війни: кому дає останній шанс

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає наземну операцію американських військ у Венесуелі. При цьому він готовий зателефонувати з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи він виключає присутність американських військ на землі, на що глава Білого дому сказав:
Це питання актуалізувалося після того, як днем раніше Держдеп США заявив, що з 24 листопада оголосить "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією. CNN писало, що це рішення "дозволить військам США атакувати активи та інфраструктуру президента Венесуели Ніколаса Мадуро", оскільки Вашингтон пов'язує наркокортелі з владою.
Трамп також зазначив, що він любить Венесуелу та народ цієї країни, але те, "що Байден та демократи зробили з цією країною, ніколи не можна забути".
Крім цього, журналісти згадали слова глави Білого дому про те, що Мадуро хоче поговорити. З цієї причини Трамп уточнив, чи готовий він поспілкуватися з главою Венесуели безпосередньо.
Варто додати, що, як пояснив Філ Гансон, дослідник Міжнародної кризової групи в Каракасі — "Картеля де лос Солес" як такого не існує.
