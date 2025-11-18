Трамп підтвердив, що готовий до нової війни: кому дає останній шанс

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає наземну операцію американських військ у Венесуелі. При цьому він готовий зателефонувати з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи він виключає присутність американських військ на землі, на що глава Білого дому сказав:

"Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам потрібно розібратися з Венесуелою. Вони злили сотні тисяч людей у нашу країну з в'язниць... рік тому мільйони людей проходили через наш кордон і багато з них були з Венесуели. Включаючи банду з Трінінада та Тобаго", — відповів Дональд.

Це питання актуалізувалося після того, як днем раніше Держдеп США заявив, що з 24 листопада оголосить "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією. CNN писало, що це рішення "дозволить військам США атакувати активи та інфраструктуру президента Венесуели Ніколаса Мадуро", оскільки Вашингтон пов'язує наркокортелі з владою.

Трамп також зазначив, що він любить Венесуелу та народ цієї країни, але те, "що Байден та демократи зробили з цією країною, ніколи не можна забути".

Крім цього, журналісти згадали слова глави Білого дому про те, що Мадуро хоче поговорити. З цієї причини Трамп уточнив, чи готовий він поспілкуватися з главою Венесуели безпосередньо.

"Так, мабуть, я б поговорив з ним, так. Я говорю з усіма", — відповів президент США.

Варто додати, що, як пояснив Філ Гансон, дослідник Міжнародної кризової групи в Каракасі — "Картеля де лос Солес" як такого не існує.

"Це журналістське висловлювання, придумане для позначення участі венесуельської влади в наркоторгівлі", — сказав він у коментарі CNN.

