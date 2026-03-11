logo

BTC/USD

70744

ETH/USD

2073.22

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп подвел итоги двухнедельной военной операции и анонсировал падение цен на нефть
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп подвел итоги двухнедельной военной операции и анонсировал падение цен на нефть

Энергетический маневр Трампа: введение ЧС для компании Sable и удар по нечестным торговым партнерам

11 марта 2026, 23:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп выступил с оптимистическим отчетом по завершению активной фазы военной операции и ситуации на энергетическом рынке. По словам американского лидера, двухнедельная кампания оказалась гораздо успешнее, чем прогнозировали аналитики, а американские военные продемонстрировали "блестящий" результат.

Трамп подвел итоги двухнедельной военной операции и анонсировал падение цен на нефть

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп акцентировал на эффективном уничтожении угроз в море, отметив, что на сегодняшний день уже ликвидировано 28 минных кораблей противника. Особое внимание он уделил противостоянию с Ираном и радикальными группировками.

"Мы уже дважды убирали их руководство. Теперь появилась новая группировка – посмотрим, чем это для них закончится", – заявил президент. Он также добавил, что для Тегерана этот конфликт стал полноценной войной, тогда как для США "все обошлось легче, чем мы рассчитывали".

Отдельным блоком Трамп выделил вопросы экономики. Он прогнозирует неизбежное снижение стоимости энергоносителей в ближайшее время. "Цены на нефть пойдут вниз – это только вопрос времени в условиях войны. Так бывает. Это почти закономерно", — подчеркнул глава Белого дома.

Для стабилизации рынка администрация планирует ввести режим чрезвычайного положения по нефтяной компании Sable, которая должна смягчить дефицит сырья. В то же время, поданным WSJ, Трамп готовит "торговую расплату" для ряда стран. Новые расследования в сфере торговли могут привести к повышению пошлин для тех, кто использует нечестные практики против США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Тегеран официально заявил о готовности расширить географию своих ударов, избрав новыми целями финансовые институты на Ближнем Востоке. Как сообщает CBS News, иранское военное командование планирует атаковать банковские учреждения, имеющие связи с Вашингтоном и Тель-Авивом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости