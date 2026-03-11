Президент США Дональд Трамп выступил с оптимистическим отчетом по завершению активной фазы военной операции и ситуации на энергетическом рынке. По словам американского лидера, двухнедельная кампания оказалась гораздо успешнее, чем прогнозировали аналитики, а американские военные продемонстрировали "блестящий" результат.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп акцентировал на эффективном уничтожении угроз в море, отметив, что на сегодняшний день уже ликвидировано 28 минных кораблей противника. Особое внимание он уделил противостоянию с Ираном и радикальными группировками.

"Мы уже дважды убирали их руководство. Теперь появилась новая группировка – посмотрим, чем это для них закончится", – заявил президент. Он также добавил, что для Тегерана этот конфликт стал полноценной войной, тогда как для США "все обошлось легче, чем мы рассчитывали".

Отдельным блоком Трамп выделил вопросы экономики. Он прогнозирует неизбежное снижение стоимости энергоносителей в ближайшее время. "Цены на нефть пойдут вниз – это только вопрос времени в условиях войны. Так бывает. Это почти закономерно", — подчеркнул глава Белого дома.

Для стабилизации рынка администрация планирует ввести режим чрезвычайного положения по нефтяной компании Sable, которая должна смягчить дефицит сырья. В то же время, поданным WSJ, Трамп готовит "торговую расплату" для ряда стран. Новые расследования в сфере торговли могут привести к повышению пошлин для тех, кто использует нечестные практики против США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Тегеран официально заявил о готовности расширить географию своих ударов, избрав новыми целями финансовые институты на Ближнем Востоке. Как сообщает CBS News, иранское военное командование планирует атаковать банковские учреждения, имеющие связи с Вашингтоном и Тель-Авивом.