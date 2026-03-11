Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп выступил с оптимистическим отчетом по завершению активной фазы военной операции и ситуации на энергетическом рынке. По словам американского лидера, двухнедельная кампания оказалась гораздо успешнее, чем прогнозировали аналитики, а американские военные продемонстрировали "блестящий" результат.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Трамп акцентировал на эффективном уничтожении угроз в море, отметив, что на сегодняшний день уже ликвидировано 28 минных кораблей противника. Особое внимание он уделил противостоянию с Ираном и радикальными группировками.
Отдельным блоком Трамп выделил вопросы экономики. Он прогнозирует неизбежное снижение стоимости энергоносителей в ближайшее время. "Цены на нефть пойдут вниз – это только вопрос времени в условиях войны. Так бывает. Это почти закономерно", — подчеркнул глава Белого дома.
Для стабилизации рынка администрация планирует ввести режим чрезвычайного положения по нефтяной компании Sable, которая должна смягчить дефицит сырья. В то же время, поданным WSJ, Трамп готовит "торговую расплату" для ряда стран. Новые расследования в сфере торговли могут привести к повышению пошлин для тех, кто использует нечестные практики против США.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Тегеран официально заявил о готовности расширить географию своих ударов, избрав новыми целями финансовые институты на Ближнем Востоке. Как сообщает CBS News, иранское военное командование планирует атаковать банковские учреждения, имеющие связи с Вашингтоном и Тель-Авивом.