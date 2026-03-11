logo_ukra

Трамп підбив підсумки двотижневої військової операції та анонсував падіння цін на нафту
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп підбив підсумки двотижневої військової операції та анонсував падіння цін на нафту

Енергетичний маневр Трампа: введення НС для компанії Sable та удар по нечесних торгових партнерах

11 березня 2026, 23:56
Президент США Дональд Трамп виступив із оптимістичним звітом щодо завершення активної фази військової операції та ситуації на енергетичному ринку. За словами американського лідера, двотижнева кампанія виявилася набагато успішнішою, ніж прогнозували аналітики, а американські військові продемонстрували "блискучий" результат.

Трамп підбив підсумки двотижневої військової операції та анонсував падіння цін на нафту

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп акцентував на ефективному знищенні загроз у морі, зазначивши, що на сьогодні вже ліквідовано 28 мінних кораблів противника. Особливу увагу він приділив протистоянню з Іраном та радикальними угрупованнями.

"Ми вже двічі прибирали їхнє керівництво. Тепер з'явилася нова групування – подивимося, чим це для них закінчиться", — заявив президент. Він також додав, що для Тегерана цей конфлікт став повноцінною війною, тоді як для США "все обійшлося легше, ніж ми розраховували".

Окремим блоком Трамп виділив питання економіки. Він прогнозує неминуче зниження вартості енергоносіїв найближчим часом. "Ціни на нафту підуть вниз – це лише питання часу в умовах війни. Так буває. Це майже закономірно", — наголосив глава Білого дому.

Для стабілізації ринку адміністрація планує запровадити режим надзвичайного стану щодо нафтової компанії Sable, що має пом'якшити дефіцит сировини. Водночас, за даними WSJ, Трамп готує "торгову відплату" для низки країн. Нові розслідування у сфері торгівлі можуть призвести до значного підвищення мит для тих, хто використовує нечесні практики проти США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Тегеран офіційно заявив про готовність розширити географію своїх ударів, обравши новими цілями фінансові інституції на Близькому Сході. Як повідомляє CBS News, іранське військове командування планує атакувати банківські установи, які мають зв’язки з Вашингтоном та Тель-Авівом.



