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Трамп похвалил Зеленского, но пригрозил Украине

Дональд Трамп пригрозил, что прекратит помощь Украине от США в случае победы на выборах президента.

сегодня, 12:28
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Зеленский приезжает в Америку и постоянно получает деньги на войну против России. По словам бывшего президента США, это пустая трата американских денег и он собирается ее прекратить.

Трамп похвалил Зеленского, но пригрозил Украине

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на митинге в Детройте, где заявил о своих планах прекратить помощь Украине. Трамп это сказал в контексте критики президента Байдена из-за якобы бесполезной траты денег на войну в Украине.

"Он только что ушел четыре дня назад с 60 миллиардами. Он возвращается домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не заканчивается", — сказал Трамп о Зеленском.

Лидер республиканцев также похвалил Зеленского за его позицию по процедуре импичмента Трампа, однако настоял на том, что скоро сможет прекратить американскую помощь Украине.

"Я разберусь еще до того, как войду в Белый дом, как избранный президент, я разберусь. Этому нужно положить конец", — сказал Трамп о помощи Украине.

Отметим, что, несмотря на заявления Трампа, Владимир Зеленский был с визитом в США не четыре дня назад, а в декабре 2023 года. Заявленная помощь в 60 млрд долларов была принята только в апреле после семи месяцев блокировки голосования от республиканцев. Кроме того, значительная часть этой помощи остается в США и будет направлена на военные операции в регионе и на закупку новейших систем для американского вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский считает, что Трамп хочет быть "президентом-лузером".

Также "Комментарии" писали о новом опросе по выборам президента США, который впервые показал изменения рейтинга Трампа и Байдена.



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Ігор

сегодня, 11:34

Та у пОПі корумпованих вже котрий день істерика. Там скоро з вікон будівлі почнуть стрибати з криками: "республіканці ідуть!".Тому вони і крадуть як в останні дні і їздять по світу домовляються де б розпихати вкрадене.


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