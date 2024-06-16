Трамп похвалил Зеленского, но пригрозил Украине

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Зеленский приезжает в Америку и постоянно получает деньги на войну против России. По словам бывшего президента США, это пустая трата американских денег и он собирается ее прекратить.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп выступил на митинге в Детройте, где заявил о своих планах прекратить помощь Украине. Трамп это сказал в контексте критики президента Байдена из-за якобы бесполезной траты денег на войну в Украине.
Лидер республиканцев также похвалил Зеленского за его позицию по процедуре импичмента Трампа, однако настоял на том, что скоро сможет прекратить американскую помощь Украине.
Отметим, что, несмотря на заявления Трампа, Владимир Зеленский был с визитом в США не четыре дня назад, а в декабре 2023 года. Заявленная помощь в 60 млрд долларов была принята только в апреле после семи месяцев блокировки голосования от республиканцев. Кроме того, значительная часть этой помощи остается в США и будет направлена на военные операции в регионе и на закупку новейших систем для американского вооружения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский считает, что Трамп хочет быть "президентом-лузером".
Также "Комментарии" писали о новом опросе по выборам президента США, который впервые показал изменения рейтинга Трампа и Байдена.
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Ігор
сегодня, 11:34
Та у пОПі корумпованих вже котрий день істерика. Там скоро з вікон будівлі почнуть стрибати з криками: "республіканці ідуть!".Тому вони і крадуть як в останні дні і їздять по світу домовляються де б розпихати вкрадене.