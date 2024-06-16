Трамп похвалил Зеленского, но пригрозил Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Зеленский приезжает в Америку и постоянно получает деньги на войну против России. По словам бывшего президента США, это пустая трата американских денег и он собирается ее прекратить.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на митинге в Детройте, где заявил о своих планах прекратить помощь Украине. Трамп это сказал в контексте критики президента Байдена из-за якобы бесполезной траты денег на войну в Украине.

"Он только что ушел четыре дня назад с 60 миллиардами. Он возвращается домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не заканчивается", — сказал Трамп о Зеленском.

Лидер республиканцев также похвалил Зеленского за его позицию по процедуре импичмента Трампа, однако настоял на том, что скоро сможет прекратить американскую помощь Украине.

"Я разберусь еще до того, как войду в Белый дом, как избранный президент, я разберусь. Этому нужно положить конец", — сказал Трамп о помощи Украине.

Отметим, что, несмотря на заявления Трампа, Владимир Зеленский был с визитом в США не четыре дня назад, а в декабре 2023 года. Заявленная помощь в 60 млрд долларов была принята только в апреле после семи месяцев блокировки голосования от республиканцев. Кроме того, значительная часть этой помощи остается в США и будет направлена на военные операции в регионе и на закупку новейших систем для американского вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский считает, что Трамп хочет быть "президентом-лузером".

Также "Комментарии" писали о новом опросе по выборам президента США, который впервые показал изменения рейтинга Трампа и Байдена.