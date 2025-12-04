Трамп похвастался, что больше не помогает Украине: что заявил

Президент США Дональд Трамп снова высказался насчет того, что Вашингтон больше не тратит деньги на помощь Украине. По его словам, американцы даже получают прибыль от поставок вооружения украинской армии, ведь за это платят другие члены Альянса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, что Вашингтон сейчас "не раздает" бесплатно оружие, как это было при его предшественнике Джо Байдене, а наоборот даже получает прибыль от поставок своего вооружения Украине.

"Знаете, мы не тратим никаких денег на войну. Мы продаем НАТО. Нас больше не грабят, как это было при Байдене. Байден раздавал всем все, что у нас было. Отдавал им все ракеты, все, что они хотели – бесплатно. Он понятия не имел, что делает", — заявил глава Белого дома.

Американский лидер также добавил, что теперь "они платят по полной", а НАТО передает деньги США.

"Теперь они платят по полной, полную цену за все. Это идет в НАТО, а потом НАТО распределяет это. НАТО платит нам. Так что это не наши деньги", — высказался Дональд Трамп.

Стоит уточнить, Украина действительно получает американское вооружение, однако по системе PURL – механизму внутри НАТО, созданного для регулярной передачи Киеву оружия, боеприпасов и военной техники за счет коллективных ресурсов стран альянса.

