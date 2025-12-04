logo_ukra

BTC/USD

93132

ETH/USD

3206.47

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп похвалився, що більше не допомагає Україні: що заявив
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп похвалився, що більше не допомагає Україні: що заявив

Глава Білого дому натякнув, що США непогано заробляють на постачанні озброєння ЗСУ

4 грудня 2025, 08:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп знову висловився щодо того, що Вашингтон більше не витрачає гроші на допомогу Україні. За його словами, американці навіть одержують прибуток від постачання озброєння української армії, адже за це платять інші члени Альянсу.

Трамп похвалився, що більше не допомагає Україні: що заявив

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, що Вашингтон зараз "не роздає" безкоштовно зброю, як це була за його попередника Джо Байдена, а навпаки навіть отримує прибуток від постачання свого озброєння Україні.

"Знаєте, ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Ми продаємо НАТО. Нас більше не грабують, як це було за Байдена. Байден роздавав усім усе, що в нас було. Віддавав їм усі ракети, все, що вони хотіли – безкоштовно. Він уявлення не мав, що робить", — заявив глава Білого дому.

Американський лідер також додав, що тепер "вони платять на повну", а НАТО передає гроші США.

"Тепер вони платять за повною, повною ціною за все. Це йде в НАТО, а потім НАТО розподіляє це. НАТО платить нам. Тож це не наші гроші", — висловився Дональд Трамп.

Варто уточнити, Україна справді отримує американське озброєння, проте за системою PURL – механізмом усередині НАТО, створеним для регулярної передачі Києву зброї, боєприпасів та військової техніки за рахунок колективних ресурсів країн альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладання мирної угоди між Україною та РФ був момент, коли він говорив за відсутність карток. Про це американський лідер заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп уперше після зустрічі свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві прокоментував переговори.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини