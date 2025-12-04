Трамп похвалився, що більше не допомагає Україні: що заявив

Президент США Дональд Трамп знову висловився щодо того, що Вашингтон більше не витрачає гроші на допомогу Україні. За його словами, американці навіть одержують прибуток від постачання озброєння української армії, адже за це платять інші члени Альянсу.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, що Вашингтон зараз "не роздає" безкоштовно зброю, як це була за його попередника Джо Байдена, а навпаки навіть отримує прибуток від постачання свого озброєння Україні.

"Знаєте, ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Ми продаємо НАТО. Нас більше не грабують, як це було за Байдена. Байден роздавав усім усе, що в нас було. Віддавав їм усі ракети, все, що вони хотіли – безкоштовно. Він уявлення не мав, що робить", — заявив глава Білого дому.

Американський лідер також додав, що тепер "вони платять на повну", а НАТО передає гроші США.

"Тепер вони платять за повною, повною ціною за все. Це йде в НАТО, а потім НАТО розподіляє це. НАТО платить нам. Тож це не наші гроші", — висловився Дональд Трамп.

Варто уточнити, Україна справді отримує американське озброєння, проте за системою PURL – механізмом усередині НАТО, створеним для регулярної передачі Києву зброї, боєприпасів та військової техніки за рахунок колективних ресурсів країн альянсу.

