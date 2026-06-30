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Трамп показал фото "золотого подарка" на 250-летие США и попал в конфуз

Дональд Трамп показал изображение "золотого орла" на Белом доме.

30 июня 2026, 14:50
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке изображен гигантский белоголовый орел, якобы "прикрепленный" к балкону Трумэна в Белом доме. Американский лидер преподнес изображенное, как подарок к годовщине Белого дома.

Трамп показал фото "золотого подарка" на 250-летие США и попал в конфуз

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в соцсети Truth Social похвастался "подарком".

"Золотой подарок Белому дому на его 250-летие!" — подписал изображение Трамп.

Трамп показал фото ”золотого подарка” на 250-летие США и попал в конфуз - фото 2

Трамп опубликовал фото "золотого подарка" к 250-летию США

Несмотря на заявления Трампа, американские медиа обратили внимание, что Белый дом не может праздновать 250 лет, ведь его строительство началось в 1792 году, а первые жители заселили резиденцию только в 1800 году. Таким образом, Трамп, вероятно, имел в виду 250-летие страны, которая приходится на 4 июля.

Кроме того, после публикации журналисты и аналитики приступили к проверке фото. По данным CNN, в метаданных файла содержатся признаки того, что изображение было создано с помощью инструментов искусственного интеллекта Google.

"Метаданные и фотографии очевидцев противоречат друг другу в отношении беркута на балконе Трумэна, что вызывает насущные вопросы использования искусственного интеллекта в политических сообщениях", — отмечает CNN.

Фотограф-фрилансер Эндрю Лейден также обнародовал реальные снимки балкона Трумэна, сделанные примерно в то же время. На них не было зафиксировано ни одного орла. Кроме этого, специалисты обратили внимание на архитектурные детали балкона, которые на "подарочном" изображении Трампа отличаются от реальных, а щит, изображенный рядом с орлом, содержит 11 звезд вместо традиционных 13.

Белый дом публично не комментировал ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп угрожает новым оружием США. Он дал ей странное название "дискомбобулятор".



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Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/29/politics/trump-ai-generated-eagle-truman-balcony
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