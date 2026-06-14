Трамп погрожує новою зброєю США: він їй дав дивну назву "дискомбобулятор"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть мати у своєму арсеналі нову секретну зброю спрямованої енергії, яку він назвав "дискомбобулятор".

Трамп заявив про "дискомбобулятор". Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social опублікував зображення згенероване штучним інтелектом. На картинці американський лідер стоїть на борту авіаносця, спостерігаючи за військовими кораблями та винищувачами США. У дописі Трампа є також погроза використати нову секретну зброю США "дискомбобулятор".

"Вас дискомбобулюють", — заявив Трамп.

Трамп погрожує зброєю, яку назвав "дискомбобулятор"

24 січня Трамп в інтерв’ю New York Post Трамп заявив, що США нібито застосовували цю технологію під час операції у Венесуелі 3 січня, пов’язаної з захопленням Ніколаса Мадуро. Він описав її як "нелетальну секретну зброю", не розкриваючи жодних технічних деталей.

Пізніше в інтерв’ю американським медіа Трамп визнав, що термін "дискомбобулятор" вигадав сам і "дуже цим пишається". Назву "дискомбобулятор" (discombobulator) можна перекласти як "збивати з пантелику", "спантеличувати" або "дезорієнтувати".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів про нову секретну зброю США, про яку йлму не можна говорити. Хоча офіційної інформації про "дискомбобулятор" немає, свідчення очевидців у Венесуелі під час амеркианської операції частково збігаються з заявами Білого дому.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп заявив про готовність підписати мирну угоду з Іраном. Однак Тегеран заперечив такі плани. Іран зауважив, що готовий до переговорів, однак наразі вони далеко від остаточної угоди з США.