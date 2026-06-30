Трамп показав фото "золотого подарунка" на 250-річчя США і потрапив у конфуз

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп опублікував зображення, яке було згенероване штучним інтелектом. На картинці зображено гігантського білоголового орла, що нібито "прикріплений" до балкона Трумена в Білому домі. Американський лідер подав зображене, як подарунок до річниці Білого дому.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп у соцмережі Truth Social похвалився "подарунком".
Трамп опублікував фото "золотого подарунка" до 250-річчя США
Попри заяви Трампа, американські медіа звернули увагу, що Білий дім не може святкувати 250 років, адже його будівництво почалося у 1792 році, а перші мешканці заселили резиденцію лише у 1800-му. Таким чином, Трамп, ймовірно, мав на увазі 250-ту річницю країни, яка припадає на 4 липня.
Крім того, після публікації журналісти та аналітики почали перевірку фото. За даними CNN, у метаданих файлу містяться ознаки того, що зображення було створене за допомогою інструментів штучного інтелекту Google.
Фотограф-фрілансер Ендрю Лейден також оприлюднив реальні знімки балкона Трумена, зроблені приблизно в той самий час. На них не було зафіксовано жодного орла. Крім цього, фахівці звернули увагу на архітектурні деталі балкона, які на "подарунковому" зображенні Трампа відрізняються від реальних, а щит, зображений поруч з орлом, містить 11 зірок замість традиційних 13.
Білий дім публічно не коментував ситуацію.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп погрожує новою зброєю США. Він їй дав дивну назву "дискомбобулятор".