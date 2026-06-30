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Трамп показав фото "золотого подарунка" на 250-річчя США і потрапив у конфуз

Дональд Трамп показав зображення "золотого орла" на Білому домі.

30 червня 2026, 14:50
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опублікував зображення, яке було згенероване штучним інтелектом. На картинці зображено гігантського білоголового орла, що нібито "прикріплений" до балкона Трумена в Білому домі. Американський лідер подав зображене, як подарунок до річниці Білого дому.

Трамп показав фото "золотого подарунка" на 250-річчя США і потрапив у конфуз

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у соцмережі Truth Social похвалився "подарунком".

"Золотий подарунок Білому дому на його 250-річчя!", — підписав зображення Трамп.

Трамп показав фото ”золотого подарунка” на 250-річчя США і потрапив у конфуз - фото 2

Трамп опублікував фото "золотого подарунка" до 250-річчя США

Попри заяви Трампа, американські медіа звернули увагу, що Білий дім не може святкувати 250 років, адже його будівництво почалося у 1792 році, а перші мешканці заселили резиденцію лише у 1800-му. Таким чином, Трамп, ймовірно, мав на увазі 250-ту річницю країни, яка припадає на 4 липня.

Крім того, після публікації журналісти та аналітики почали перевірку фото. За даними CNN, у метаданих файлу містяться ознаки того, що зображення було створене за допомогою інструментів штучного інтелекту Google.

"Метадані та фотографії очевидців суперечать один одному щодо беркута на балконі Трумена, що викликає нагальні питання щодо використання штучного інтелекту в політичних повідомленнях", — зазначає CNN.

Фотограф-фрілансер Ендрю Лейден також оприлюднив реальні знімки балкона Трумена, зроблені приблизно в той самий час. На них не  було зафіксовано жодного орла. Крім цього, фахівці звернули увагу на архітектурні деталі балкона, які на "подарунковому" зображенні Трампа відрізняються від реальних, а щит, зображений поруч з орлом, містить 11 зірок замість традиційних 13.

Білий дім публічно не коментував ситуацію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп погрожує новою зброєю США. Він їй дав дивну назву "дискомбобулятор".



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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/06/29/politics/trump-ai-generated-eagle-truman-balcony
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