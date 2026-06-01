Трамп получил новый рычаг против Путина: в США предложили ударить по главному источнику доходов РФ
Трамп получил новый рычаг против Путина: в США предложили ударить по главному источнику доходов РФ

Балтийское море может стать ареной беспрецедентной операции НАТО и ЕС, которая заставит Москву выбирать между нефтедолларами и переговорами по Украине

1 июня 2026, 12:19
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп может получить инструмент, способный существенно ускорить завершение войны России против Украины без прямого военного столкновения с Москвой. Речь идет о масштабной кампании воздушного и морского контроля в Балтийском регионе, которая позволит усилить давление на российскую экономику и заставить Кремль серьезно рассматривать переговоры.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как отмечает Forbes, Вашингтон способен объединить союзников по НАТО и Европейскому Союзу вокруг инициативы по контролю за соблюдением санкций против России. Основной целью должны стать танкеры теневого флота, компании-посредники, страховые структуры и финансовые сети, которые помогают Москве обходить международные ограничения и финансировать военные действия.

Особое значение имеют российские порты Приморск и Усть-Луга. Именно через них проходит значительная часть энергетического экспорта РФ. Усиленный контроль за перевозками в Балтийском море может существенно увеличить расходы России на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также сделать поставки менее предсказуемыми.

При этом авторы инициативы подчеркивают: речь не идет о морской блокаде. Такой шаг вызвал бы серьезные юридические и политические последствия. Вместо этого предлагается создать механизм, основанный на действующих санкциях, требованиях к страхованию судов, экологическом контроле и международном морском праве.

Эксперты выделяют пять ключевых принципов кампании: точечный характер действий, широкое участие европейских партнеров, строгое соблюдение законодательства, возможность постепенного смягчения ограничений и четкая привязка к дипломатическим целям.

Главная задача инициативы – не экономическое удушение России, а создание условий, при которых Кремлю станет выгоднее вести переговоры, чем продолжать войну. Среди возможных требований называются прекращение атак на Украину, согласие на контролируемое перемирие, возвращение депортированных граждан и уважение украинского суверенитета. В случае успеха Балтийское море может превратиться в один из самых эффективных инструментов давления на Москву за все время войны.

Россия захлебнется за 10 дней: НАТО показало сценарий разгрома армии Путина в Балтии.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://archive.ph/2YXHv#selection-4297.0-4791.256
