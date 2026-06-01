logo_ukra

BTC/USD

72791

ETH/USD

1985.22

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп отримав новий важіль проти Путіна: у США запропонували вдарити по головному джерелу доходів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп отримав новий важіль проти Путіна: у США запропонували вдарити по головному джерелу доходів РФ

Балтійське море може стати ареною безпрецедентної операції НАТО та ЄС, яка змусить Москву обирати між нафтодоларами та переговорами щодо України

1 червня 2026, 12:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп може отримати інструмент, здатний суттєво прискорити завершення війни Росії проти України без прямого військового зіткнення з Москвою. Йдеться про масштабну кампанію повітряного та морського контролю у Балтійському регіоні, яка дозволить посилити тиск на російську економіку та змусити Кремль серйозно розглядати переговори.

Трамп отримав новий важіль проти Путіна: у США запропонували вдарити по головному джерелу доходів РФ

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Forbes, Вашингтон здатний об'єднати союзників по НАТО та Європейському Союзу навколо ініціативи щодо контролю за дотриманням санкцій проти Росії. Основною метою мають стати танкери тіньового флоту, компанії-посередники, страхові структури та фінансові мережі, які допомагають Москві обходити міжнародні обмеження та фінансувати військові дії.

Особливого значення мають російські порти Приморськ і Усть-Луга. Саме через них проходить значна частина енергетичного експорту РФ. Посилений контроль за перевезеннями у Балтійському морі може суттєво збільшити витрати Росії на експорт нафти та нафтопродуктів, а також зробити постачання менш передбачуваними.

При цьому автори ініціативи наголошують: не йдеться про морську блокаду. Такий крок викликав би серйозні юридичні та політичні наслідки. Натомість пропонується створити механізм, що ґрунтується на чинних санкціях, вимогах до страхування судів, екологічному контролі та міжнародному морському праві.

Експерти виділяють п'ять ключових принципів кампанії: точковий характер дій, широку участь європейських партнерів, суворе дотримання законодавства, можливість поступового пом'якшення обмежень та чітке прив'язування до дипломатичних цілей.

Головне завдання ініціативи – не економічне придушення Росії, а створення умов, за яких Кремлю стане вигідніше вести переговори, ніж продовжувати війну. Серед можливих вимог називаються припинення атак на Україну, згоду на контрольоване перемир'я, повернення депортованих громадян та повагу до українського суверенітету. У разі успіху Балтійське море може перетворитися на один із найефективніших інструментів тиску на Москву за весь час війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія захлинеться за 10 днів: НАТО показало сценарій розгрому армії Путіна в Балтії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://archive.ph/2YXHv#selection-4297.0-4791.256
Теги:

Новини

Всі новини