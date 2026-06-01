Трамп отримав новий важіль проти Путіна: у США запропонували вдарити по головному джерелу доходів РФ

Президент США Дональд Трамп може отримати інструмент, здатний суттєво прискорити завершення війни Росії проти України без прямого військового зіткнення з Москвою. Йдеться про масштабну кампанію повітряного та морського контролю у Балтійському регіоні, яка дозволить посилити тиск на російську економіку та змусити Кремль серйозно розглядати переговори.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Forbes, Вашингтон здатний об'єднати союзників по НАТО та Європейському Союзу навколо ініціативи щодо контролю за дотриманням санкцій проти Росії. Основною метою мають стати танкери тіньового флоту, компанії-посередники, страхові структури та фінансові мережі, які допомагають Москві обходити міжнародні обмеження та фінансувати військові дії.

Особливого значення мають російські порти Приморськ і Усть-Луга. Саме через них проходить значна частина енергетичного експорту РФ. Посилений контроль за перевезеннями у Балтійському морі може суттєво збільшити витрати Росії на експорт нафти та нафтопродуктів, а також зробити постачання менш передбачуваними.

При цьому автори ініціативи наголошують: не йдеться про морську блокаду. Такий крок викликав би серйозні юридичні та політичні наслідки. Натомість пропонується створити механізм, що ґрунтується на чинних санкціях, вимогах до страхування судів, екологічному контролі та міжнародному морському праві.

Експерти виділяють п'ять ключових принципів кампанії: точковий характер дій, широку участь європейських партнерів, суворе дотримання законодавства, можливість поступового пом'якшення обмежень та чітке прив'язування до дипломатичних цілей.

Головне завдання ініціативи – не економічне придушення Росії, а створення умов, за яких Кремлю стане вигідніше вести переговори, ніж продовжувати війну. Серед можливих вимог називаються припинення атак на Україну, згоду на контрольоване перемир'я, повернення депортованих громадян та повагу до українського суверенітету. У разі успіху Балтійське море може перетворитися на один із найефективніших інструментів тиску на Москву за весь час війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія захлинеться за 10 днів: НАТО показало сценарій розгрому армії Путіна в Балтії.



