Трамп пообещал Украине ракеты Patriot, но в США уже предупреждают о серьезных рисках

Обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot вызвало неоднозначную реакцию в США. Хотя инициатива выглядит важным шагом для усиления украинской противовоздушной обороны, ряд американских экспертов считают ее малореалистичной и потенциально опасной.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

Такую оценку обнародовало издание Responsible Statecraft, традиционно критически относящееся к расширению военной поддержки Украины. Авторы материала отмечают, что создание производства современных ракет займет много времени и вряд ли повлияет на ситуацию на фронте в ближайшее время.

Директор программы обширной стратегии Института Квинси Джордж Биб обращает внимание, что строительство предприятия продлится месяцы, а сам объект может стать одной из приоритетных целей для российских ударов еще до начала работы. Это, по его мнению, потребует дополнительного прикрытия уже имеющимися батареями Patriot, которых Украине и так недостает.

Не меньшее беспокойство вызывает и возможность передачи Киеву американских военных технологий. Старшая научная сотрудница Defense Priorities Дженнифер Кавана считает, что такой шаг не устранит дефицит средств ПВО, но может создать риски для безопасности самих США из-за возможной утечки чувствительной информации.

Эксперт напоминает, что сегодня право производить системы Patriot имеют только Япония и Германия, которые годами проходили сложные процедуры согласования и выполняли жесткие требования по защите технологий. Именно поэтому, отмечает издание, остается открытым вопрос, поддержит ли Пентагон реализацию этой инициативы даже если ее публично озвучил президент США.

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