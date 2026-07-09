Трамп пообіцяв Україні ракети Patriot, але в США вже попереджають про серйозні ризики

Обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot викликала неоднозначну реакцію у США. Хоча ініціатива виглядає як важливий крок для посилення української протиповітряної оборони, низка американських експертів вважає її малореалістичною та потенційно небезпечною.

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

Таку оцінку оприлюднило видання Responsible Statecraft, яке традиційно критично ставиться до розширення військової підтримки України. Автори матеріалу наголошують, що створення виробництва сучасних ракет займе багато часу і навряд чи вплине на ситуацію на фронті найближчим часом.

Директор програми великої стратегії Інституту Квінсі Джордж Біб звертає увагу, що будівництво підприємства триватиме місяці, а сам об'єкт може стати однією з пріоритетних цілей для російських ударів ще до початку роботи. Це, на його думку, потребуватиме додаткового прикриття вже наявними батареями Patriot, яких Україні й без того бракує.

Не менше занепокоєння викликає і можливість передачі Києву американських військових технологій. Старша наукова співробітниця Defense Priorities Дженніфер Кавана вважає, що такий крок не усуне дефіцит засобів ППО, натомість може створити ризики для безпеки самих США через можливий витік чутливої інформації.

Експертка нагадує, що сьогодні право виробляти системи Patriot мають лише Японія та Німеччина, які роками проходили складні процедури погодження та виконували жорсткі вимоги щодо захисту технологій. Саме тому, зазначає видання, залишається відкритим питання, чи підтримає Пентагон реалізацію цієї ініціативи, навіть якщо її публічно озвучив президент США.

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