Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании

На премьере документального фильма "Мелания" Дональд Трамп не упомянул страну о происхождении своей жены.

3 февраля 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Мировая премьера документального фильма "Мелания" неожиданно обернулась конфузом для Дональда Трампа. Событие, которое должно было стать демонстрацией единства президентской семьи, привлекло внимание совсем по другой причине, а именно из-за слов Трампа, который видимо забыл откуда родом его жена Мелания.

Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании

Дональд и Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Новый биографический фильм о первой леди США рассказывает о Мелании Трамп в 2025 году во время ее подготовки к очередным годам в Белом доме. Лента обещает зрителям показать историю изнутри на жизнь супруги Трампа и президентской семьи. В то же время, сама премьера фильма о первой леди США состоялась без заметной семейной поддержки. На мероприятии не было ни сына Мелании Беррона, ни старших детей Дональда Трампа.

Ситуация еще больше усугубилась в момент общения президента с журналистами на красной дорожке. Отвечая на вопрос об участии жены в съемках фильма, за которую она получила 28 миллионов долларов, Трамп заявил, что гордится Меланией и ее происхождением. Однако дальше американский лидер затруднился назвать страну, из которой родом его жена. Вместо конкретного ответа Трамп говорил общими фразами.

"Она родом из далекой страны, прекрасной страны, чистой, красивой, безопасной. У нее нет проблем, как у других. Но она родом из очень безопасной страны, очень хорошей страны. Она говорит на многих языках, очень умная, понимает, что происходит. И она хорошо влияет на меня", — сказал Трамп.

Эта оговорка не осталась незамеченной. В соцсетях зрители обсуждали момент, иронизируя, что Трамп "забыл, откуда родом его жена", с которой он прожил более 20 лет.

Мелания Трамп родилась в 1970 году на территории тогдашней Социалистической Федеративной Республики Югославия в регионе, который впоследствии стал независимой Словенией. Свою карьеру модели она начала еще подростком, а в 1996 году переехала в США, где впоследствии познакомилась с Дональдом Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный ведущий высмеял Меланию Трамп за документальный фильм о ней.

Также "Комментарии" писали, что с Трампом произошел конфуз в Давосе. Его ошибка попала на видео.



