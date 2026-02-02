Відомий ведучий висміяв Меланію Трамп за документальний фільм про неї



















Відомий американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел у прямому ефірі свого шоу різко розкритикував новий документальний фільм про першу леді США Меланію Трамп, який нещодавно вийшов на платформі Amazon. За словами Кіммела, стрічка під назвою Melania виглядає радше як "проєкт для задоволення власного его", ніж як повноцінна кіноробота, здатна зацікавити широку аудиторію.

Меланія Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

У своєму шоу Джиммі Кіммел іронічно порівняв фільм про дружину Дональда Трампа з матеріалами у справі Джеффрі Епштейна, зауваживши, що і ті, й інші "майже ніхто ніколи не подивиться". Окрему увагу Кіммел приділив фінансовому аспекту проєкту. За даними медіа, Меланія Трамп отримала близько 28 мільйонів доларів за ліцензійну угоду з Amazon.

"З урахуванням умов цього контракту та особливостей її шлюбу, вона, мабуть, найвисокооплачуваніша акторка у світі", — пожартував ведучий, натякаючи на публічну роль Меланії поруч із Дональдом Трампом.

Кіммел також поставив під сумнів комерційний успіх стрічки. За прогнозами, касові збори можуть становити від 1 до 5 мільйонів доларів. Що значно менше, ніж у деяких навіть слабких фільмів. Як приклад, ведучий зауважив, що назва майбутнього горору Help Me ("Допоможіть") більше пасувала б фільму про дружину президента.

Особливе роздратування у ведучого викликали заяви Меланії Трамп під час промо, де вона порівняла фільм із творчістю Rolling Stones і Майкла Джексона.

"Ви справді намагаєтеся переконати нас, що цей дурний самолюбний проєкт є витвором мистецтва, який ми запам'ятаємо назавжди, як Майкла Джексона?", — запитав іронічно Кіммел.

На завершення він додав, що деякі члени знімальної групи попросили прибрати свої імена з титрів до фільму Меланії. За його словами, це явно стало показником "якості" фільму про першу леді США.

