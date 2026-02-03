Трамп потрапив у конфуз на прем’єрі фільму про Меланію

Світова прем’єра документального фільму "Меланія" несподівано обернулася конфузом для Дональда Трампа. Подія, яка мала стати демонстрацією єдності президентської родини, привернула увагу зовсім з іншої причини, а саме через слова Трампа, який міг забути звідки родом його дружина Меланія.

Дональд та Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел

Новий біографічний фільм про першу леді США розповідає про Меланію Трамп у 2025 році під час її підготовки до чергових років у Білому домі. Стрічка обіцяє глядачам показати історію зсередини на життя дружини Трампа та президентської родини. Водночас сама прем’єра фільму про першу леді США відбулася без помітної сімейної підтримки. На заході не було ані сина Меланії Беррона, ані старших дітей Дональда Трампа.

Ситуація ще більше погіршилася в момент спілкування президента з журналістами на червоній доріжці. Відповідаючи на запитання про участь дружини у зйомках фільму, за яку вона отримала 28 мільйонів доларів, Трамп заявив, що пишається Меланією та її походженням. Проте далі американський лідер не зміг назвати країну, з якої родом його дружина. Замість конкретної відповіді Трамп говорив загальними фразами.

"Вона родом з далекої країни, чудової країни, чистої, красивої, безпечної. У неї немає проблем, як у інших. Але вона родом з дуже безпечної країни, дуже хорошої країни. Вона розмовляє багатьма мовами, дуже розумна, розуміє, що відбувається. І вона добре впливає на мене", — сказав Трамп.

Ця обмовка не залишилася непоміченою. У соцмережах глядачі обговорювали момент, іронізуючи, що Трамп "забув, звідки родом його дружина", з якою він прожив понад 20 років.

Меланія Трамп народилася у 1970 році на території тодішньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія у регіоні, який згодом став незалежною Словенією. Свою кар’єру моделі вона почала ще підлітком, а у 1996 році переїхала до США, де згодом і познайомилася з Дональдом Трампом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомий ведучий висміяв Меланію Трамп за документальний фільм про неї.

Також "Коментарі" писали, що з Трампом стався конфуз в Давосі. Його помилка потрапила на відео.