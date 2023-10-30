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Главная Новости Мир США Трамп попал в конфуз: речь идет о Венгрии, Украине и России (ВИДЕО)
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Трамп попал в конфуз: речь идет о Венгрии, Украине и России (ВИДЕО)

Американский политик еще раз неудачно высказался во время своей речи в предвыборную кампанию.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп ошибочно заявил перед своими сторонниками, что Венгрия имеет общую границу с Украиной и Россией.

Трамп попал в конфуз: речь идет о Венгрии, Украине и России (ВИДЕО)

Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Конфуз Дональда Трампа произошел 30 октября во время предвыборной кампании в штате Айова. Трамп пытался убедить публику проголосовать за него на предстоящих выборах, однако продемонстрировал слабости в географии Европы, указав, что Венгрия имеет общую границу как с Украиной, так и с Россией.


"Виктор Орбан, кто когда-нибудь слышал о Викторе Орбане? Он лидер Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", — сказал Трамп.

Посмотреть видео с Дональдом Трампом, где бывший президент США демонстрирует свои знания о размещении Венгрии можно ниже:

Это уже не в первый раз Трамп попадает в курьезные случаи. В октябре американский политик также рассказывал, что у Венгрии есть "фронт" с Россией. Кроме того, в своих речах Дональд Трамп ранее ошибался по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, заявив, что он президент Турции. Вскоре после этой ошибки Орбан получил подарок от Трампа – красную кепку с автографом американского политика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа появилась конкурентка за должность в борьбе за президентство США. Губернаторка Южной Каролины Никки Гейли уже вышла на третью позицию и вскоре может обойти Рона Десантиса, что превратит ее в главную конкурентку Данальда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что американцы не смогут назвать эту европейскую страну. Однако и у европейцев есть трудности.



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