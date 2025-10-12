Трамп случайно опубликовал личное сообщение в соцсети: это создало скандал

Президент США Дональд Трамп снова попал в курьезный случай из-за публикации в социальной сети Truth Social. Как сообщает NBC News, политик случайно сделал публичным сообщение, которое должно было быть личным обращением к генеральной прокурорке Пэм Бонди. В сообщении Трамп потребовал привлечь к ответственности своих политических противников.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Содержание сообщения Трампа быстро разошлось по американским медиа. В сообщении президент обращался к Бонди с призывом активнее действовать против своих давних оппонентов, в том числе бывшего директора ФБР Джеймса Коми, конгрессмена Адама Шиффа и генпрокурорки Нью-Йорка Летиции Джеймс.

"Пэм, ничего не делается насчет моих врагов! А как насчет Коми, Адама 'Shifty' Шиффа, Летиции??? Они все полностью виноваты, но ничего не происходит. Мы больше не можем медлить – это убивает нашу репутацию и доверие. Они дважды объявляли мне импичмент и пять раз выдвигали обвинения – ни за что. Справедливость должна состояться, сейчас же!!!", — говорится в сообщении.

По словам источников в Белом доме, Трамп удивился, поняв, что публикация стала общедоступной. Его реакция ограничилась коротким "Ой".

Инцидент подверг сомнению заявления Трампа о невмешательстве в деятельность Министерства юстиции. Ведь в публикации он фактически потребовал преследовать конкретных политических деятелей. Это резко контрастирует с его комментариями после обвинения Джеймса Коми, когда президент уверял журналистов, что "не имеет к этому никакого отношения".

"Я никому не звоню. Хотя, знаете что? Я вправе это сделать, если бы захотел", — сказал тогда Трамп.

Двое из трех упомянутых в публикации Коми и Летиция Джеймс уже имеют открытые уголовные производства, инициированные Министерством юстиции США. В августе стало известно, что Пэм Бонди назначила "специального прокурора" для расследования обвинений в мошенничестве с ипотекой против Шиффа и Джеймс.

На прошлой неделе федеральное жюри присяжных выдвинуло Летиции Джеймс обвинение в банковском мошенничестве и предоставлении ложных данных финансовому учреждению. В то же время Адам Шифф и Коми отрицают все обвинения. Коми после судебного заседания заявил, что "существует цена за то, чтобы противостоять Дональду Трампу", но он "доверяет американской судебной системе".

