Трамп тричі потрапив у конфуз під час виступу в ООН: з'явилася гнівна реакція президента

Дональд Трамп йдучи на виступ на Генасамблеї ООН потрапив у конфуз, коли ескалатор зупинився, як тільки президент США ступив на нього ногою. Наступний інцидент з американським лідером стався під час самого виступу, адже його телесуфлер не працював. Однак виявилося, що Трамп потрапив у ще один курйоз в ООН.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social опублікував допис у якому поскаржився на організацію Генасамблеї ООН.

"Справжня ганьба сталася в Організації Об’єднаних Націй учора — і не одна, не дві, а відразу три дуже зловісні події!, — президент Дональд Трамп вимагає розслідування і арешту винних за всі негаразди під час його перебування на Генасамблеї", — йдеться в повідомленні Трампа.

Перший інцидент стався ще на шляху до виступу. За словами Трампа, ескалатор, яким він із дружиною Меланією піднімався на головний поверх, раптово зупинився зі скреготом. Політик заявив, що лише завдяки міцному хвату за поручні вони уникнули падіння. За його словами, це могло бути навмисним саботажем.

Другий конфуз трапився вже під час самої промови. Телесуфлер, який використовував Трамп, перестав працювати, залишивши екран чорним. Президент США почав промову без телесуфлера, який ввімкнувся через 15 хвилин.

Однак тепер Трамп розповів про ще один курйозний випадок, який з ним стався. За його словами, під час виступу у нього був вимкнений мікрофон і його у залі ніхто не чув.

"І третє: після промови мені сказали, що в аудиторії, де вона виголошувалася, повністю було вимкнено звук, і світові лідери, якщо не користувалися навушниками перекладачів, не могли почути нічого. Це був потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно", — пише Трамп.

Трамп додав, що вимагає розслідування цих інцидентів

В ООН відкинули припущення про навмисний саботаж. Речник організації Стефан Дюжарик пояснив, що ескалатор зупинився випадково, коли один з операторів відеозйомки активував механізм безпеки. Щодо телесуфлера, то виявилося, що він перебував під контролем команди Білого дому, а не служб ООН.

