Трамп випадково опублікував приватне повідомлення у соцмережі: це створило скандал
НОВИНИ

Трамп випадково опублікував приватне повідомлення у соцмережі: це створило скандал

Дональд Трамп випадково опублікував у Truth Social приватне звернення до генпрокурорки Пем Бонді із закликом висунути обвинувачення його політичним противникам.

12 жовтня 2025, 10:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп знову потрапив у курйозний випадок через публікацію в соціальній мережі Truth Social. Як повідомляє NBC News, політик випадково зробив публічним допис, який мав бути особистим зверненням до генеральної прокурорки Пем Бонді. У повідомленні Трамп вимагав притягнути до відповідальності своїх політичних супротивників.

Трамп випадково опублікував приватне повідомлення у соцмережі: це створило скандал

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Зміст допису Трампа швидко розійшовся по американських медіа. У повідомленні президент звертався до Бонді із закликом активніше діяти проти своїх давніх опонентів, зокрема колишнього директора ФБР Джеймса Комі, конгресмена Адама Шиффа та генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс.

"Пем, нічого не робиться щодо моїх ворогів! А як щодо Комі, Адама ‘Shifty’ Шиффа, Летиції??? Вони всі повністю винні, але нічого не відбувається. Ми більше не можемо зволікати – це вбиває нашу репутацію й довіру. Вони двічі оголошували мені імпічмент і п’ять разів висували обвинувачення – ні за що. Справедливість має відбутися, зараз же!!!", — йдеться у дописі.

За словами джерел у Білому домі, Трамп здивувався, коли зрозумів, що публікація стала загальнодоступною. Його реакція обмежилася коротким "Ой".

Інцидент поставив під сумнів заяви Трампа про невтручання у діяльність Міністерства юстиції. Адже у публікації він фактично вимагав переслідувати конкретних політичних діячів. Це різко контрастує з його коментарями після обвинувачення Джеймса Комі, коли президент запевняв журналістів, що “не має до цього жодного стосунку”.

"Я нікому не дзвоню. Хоча, знаєте що? Я маю право це зробити, якби захотів", — сказав тоді Трамп.

Двоє із трьох згаданих у публікації, Комі та Летиція Джеймс, уже мають відкриті кримінальні провадження, ініційовані Міністерством юстиції США. У серпні стало відомо, що Пем Бонді призначила “спеціального прокурора” для розслідування звинувачень у шахрайстві з іпотекою проти Шиффа та Джеймс.

Минулого тижня федеральне журі присяжних висунуло Летиції Джеймс обвинувачення у банківському шахрайстві та наданні неправдивих даних фінансовій установі. Водночас Адам Шифф та Комі заперечують усі звинувачення. Комі після судового засідання заявив, що "існує ціна за те, щоб протистояти Дональду Трампу", але він "довіряє американській судовій системі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фото Трампа потрапило у конфуз, де одна деталь змінила все.

Також "Коментарі" писали, що з Трампом тричі стався курйозний випадок під час виступу в ООН.



Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/trump-accidentally-posted-message-pressuring-pam-bondi-charge-enemies-rcna236830
