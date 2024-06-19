Трамп попал в очень странную ситуацию: что он сделал не так (ВИДЕО)

Бывший президент США, 78-летний Дональд Трамп, оказался в курьезной ситуации во время своего визита в Виргинию. Спускаясь с самолета, политик помахал рукой воображаемой толпе, ставшей предметом обсуждения в интернете. Видео с этим инцидентом быстро набрало около 900 тысяч просмотров.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Сегодня Трамп прибыл в Виргинию и снова помахал рукой никому", — иронично написал главный редактор либерального СМИ MeidasTouch Рон Филипковски в Х (Twitter).

На видео можно увидеть, как Трамп в костюме спускается по трапу по прибытии в аэропорт. Одной рукой он держится за поручни, а другой машет, будто здоровается с большой толпой поклонников. Однако, когда камера удаляется, становится очевидным, что его ждали только автомобиль и охранники.

После этого Трамп сел в затонированный автомобиль и уехал. Пока он занят агитационной кампанией перед выборами, которые должны состояться в этом году.

Комментаторы под видео не заставили себя ждать с шутками, превратив инцидент в объект для многочисленных остроумных замечаний.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден оригинально поздравил Трампа с Днем рождения. Президент США Джо Байден пошутил над своим предполагаемым оппонентом на выборах Дональдом Трампом во время поздравления с 78 днем рождения. Пост с поздравлением Байден обнародовал в соцсети X. К своему поздравлению Байден прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями Трампа. В частности, в одном из кадров говорится, что Трамп пообещал быть диктатором, а Байден этого не делал. Издание Independent сообщило, что республиканцы в Конгрессе подарили Трампу торт с 47 свечами, демонстрируя надежду, что он станет 47-м президентом США в ноябре.



