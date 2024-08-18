Трамп попал в собственную ловушку: он может из-за этого проиграть выборы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп месяцами критиковал Джо Байдена из-за его возраста, старости и невозможности американского президента полноценно выполнять свои обязанности в случае переизбрания. Однако теперь он столкнулся с такой же критикой от Камалы Харрис.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Команда Харрис начала критиковать в своей предвыборной кампании возраст Трампа и его лозунг "Сделаем Америку великой снова!", указывая, что оба фактора являются пережитками прошлого, тогда как страна должна двигаться в будущее.

"Часть кампании Трампа, безусловно, состоит в том, чтобы вернуть страну, а не двигать ее вперед — вернуть ее в то время, к которому люди не хотят возвращаться. Возраст является частью этого", — сказала советница Байдена Анита Данн.

Сама же Харрис более сдержанно говорит о возрасте Трампа, вероятно, чтобы не отторгнуть избирателей старшего возраста. Во время выступления в Лас-Вегасе кандидат в президенты США сказала, что ее кампания направлена не только против Трампа, а указывает на два разных видения нации: "одно — наше — ориентированное на будущее; другое сосредотачиваться на прошлом".

Трамп же критикует Харрис называя ее "тупой" для должности президента США. Кроме того, лидер республиканцев заявил, что имеет лучший внешний вид, чем его оппонентка.

Опросы Law School Poll показали, что 79% американцев указают, что их беспокоит возраст 81-летнего Джо Байдена, как президента США. 57% опрошенных отметили, что обеспокоены возрастом 79-летнего Дональда Трампа, если он победит на президентских выборах. У 59-летней Камалы Харрис этот показатель составляет всего 13%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп 20 раз соврал в одном интервью, в том числе о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поддерживал финансово Камалу Харрис.