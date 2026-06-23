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Трамп пішов в атаку на союзників: одразу дві країни опинилися під ударом Білого дому

Відмова допомагати США на Близькому Сході спровокувала новий конфлікт усередині НАТО і вже призвела до кроків у відповідь Вашингтона

23 червня 2026, 07:06
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував низку союзників по НАТО, звинувативши їх у небажанні підтримувати американські ініціативи, пов'язані із ситуацією навколо Ірану та безпекою судноплавства в Ормузькій протоці. Особливо жорсткі претензії пролунали на адресу Німеччини та Італії, які глава Білого дому назвав дуже поганими партнерами.

Трамп пішов в атаку на союзників: одразу дві країни опинилися під ударом Білого дому

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Приводом для невдоволення Вашингтона стала відмова кількох європейських держав надати додаткову підтримку американським військовим. Йдеться як про доступ до військової інфраструктури в Європі для проведення операцій, пов'язаних з Близьким Сходом, так і про допомогу у забезпеченні безпеки у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

На думку Трампа, подібна позиція видається несправедливою на тлі багаторічних американських витрат на безпеку Європи. Президент нагадав, що США продовжують нести основне навантаження щодо стримування Росії та захисту союзників по Альянсу.

Найбільш гострий конфлікт розгорівся між Вашингтоном та Римом. Відносини Трампа з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні залишаються напруженими вже кілька місяців. Після саміту G7 взаємні звинувачення спалахнули з новою силою. Американський лідер заявив, що італійський прем'єр нібито домагалася спільної фотосесії, однак у Римі категорично відкинули такі твердження.

Політичні розбіжності вже почали відбиватися двосторонніх контактах. Декілька італійських чиновників скасували заплановані поїздки до США, що багато спостерігачів розцінили як демонстративний жест.

Берлін також зіштовхнувся із наслідками погіршення відносин. Раніше адміністрація Трампа оголосила про скорочення американської військової присутності в Німеччині та зменшення окремих програм військової співпраці. Аналогічні претензії пролунали і на адресу Лондона, який спочатку відмовився брати участь в операціях в Ормузькій протоці. Хоча згодом Великобританія запропонувала направити авіацію до регіону, у Вашингтоні назвали цю ініціативу запізнілою.

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Джерело: https://breakingthenews.net/Article/Trump:-We-might-tell-NATO-we-will-not-help-them/66551991
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