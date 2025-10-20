Трамп поставил Китай перед выбором: что придется решить Си

Президент США Дональд Трамп назвал ключевые требования к Китаю перед возобновлением торговых переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Вloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил накануне, что не позволит Китаю использовать свое влияние на рынок стратегических материалов как инструмент давления.

Президент США требует от Китая прекращения экспорта фентанила, восстановления закупок американской сои и отказ от манипулирования поставками редкоземельных металлов. Только при таких условиях, по словам Дональда Трампа, возможно вернуться к торговым переговорам между странами.

Отдельно президент США отметил требование прекратить попадание фентанила и его прекурсоров на американский рынок, обвинив Китай в недостаточном контроле над экспортом химических компонентов, которые способствуют опиоидному кризису в США.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что очередной раунд американо-китайских переговоров между делегациями США и Китая состоится на этой неделе в Малайзии. Это произойдет менее, чем за три недели до завершения действующего торгового перемирия, которое истекает 10 ноября.

Напряжение в отношениях двух стран резко возросло после того, как США объявили о введении 100% пошлин на китайские товары с 1 ноября, а также ввели дополнительные технологические ограничения. В ответ Китай пообещал жесткий экспортный контроль на стратегические металлы, включая редкоземельные элементы.

США также требуют восстановления закупок американской сои, которые полностью прекратились в течение текущего года. В прошлом году Китай импортировал масличных бобов из США на сумму более 12 миллиардов долларов, однако сейчас полностью переориентировался на поставки из Южной Америки. Это вызвало серьезное недовольство среди американских фермеров, которые являются важной частью электоральной базы Трампа.

