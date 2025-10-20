Трамп поставив Китай перед вибором: що доведеться вирішити Сі

Президент США Дональд Трамп назвав ключові вимоги до Китаю перед поновленням торгових переговорів. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Вloomberg".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи на борту літака Air Force One, Трамп заявив напередодні, що не дозволить Китаю використати свій вплив на ринок стратегічних матеріалів як інструмент тиску.

Президент США вимагає від Китаю припинення експорту фентанілу, відновлення закупівель американської сої та відмова від маніпулювання постачанням рідкісноземельних металів. Тільки за таких умов, за словами Дональда Трампа, можна повернутися до торгових переговорів між країнами.

Окремо президент США наголосив на вимогі припинити попадання фентанілу та його прекурсорів на американський ринок, звинувативши Китай у недостатньому контролі над експортом хімічних компонентів, які сприяють опіоїдній кризі в США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що черговий раунд американсько-китайських переговорів між делегаціями США та Китаю відбудеться цього тижня у Малайзії. Це станеться менш ніж за три тижні до завершення чинного торгового перемир'я, яке спливає 10 листопада.

Напруга у відносинах двох країн різко зросла після того, як США оголосили про введення 100% мит на китайські товари з 1 листопада, а також запровадили додаткові технологічні обмеження. У відповідь Китай пообіцяв жорсткий експортний контроль на стратегічні метали, включаючи рідкісноземельні елементи.

США також вимагають відновлення закупівель американської сої, що повністю припинилися протягом поточного року. Минулого року Китай імпортував олійних бобів із США на суму понад 12 мільярдів доларів, проте зараз повністю переорієнтувався на постачання з Південної Америки. Це викликало серйозну незадоволеність серед американських фермерів, які є важливою частиною електоральної бази Трампа.

