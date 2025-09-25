logo

Трамп поставил существование Украины перед угрозой: на Западе указали на поражение ЕС

Президент США называет Россию "бумажным тигром" на грани кризиса, но, по словам Курта Волкера, это только провокация без конкретных шагов.

25 сентября 2025, 10:40
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по отношению к Украине, отказавшись от предварительных заявлений об "отсутствии карт у Киева", но не предложил новых конкретных действий со стороны США, переложив основную ответственность на Европу. Об этом 25 сентября сообщает Bloomberg.

Трамп поставил существование Украины перед угрозой: на Западе указали на поражение ЕС

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что такая позиция Трампа покидает Европу "на крючке".

В публикации в соцсетях 23 сентября Трамп отказался от утверждений, что Украина якобы "не имеет карт для игры" в конфликте, но при этом не анонсировала дополнительной поддержки Киеву, оставляя этот вопрос на усмотрение европейских партнеров. Ужесточение санкций против России также не обсуждалось, добавляет Bloomberg.

На официальном уровне украинские и европейские лидеры положительно отреагировали на изменение тона Трампа после его встречи с президентом Зеленским, но частно остаются осторожными, считая, что Трамп избегает прямой ответственности за завершение войны, переводя ее на Европу.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отмечает, что, описывая Россию как "бумажного тигра" на грани экономического кризиса, Трамп фактически лишь провоцирует Путина, не предлагая реальных решений.

Среди предложений Трампа – призыв в Европу снизить закупки российской нефти и газа, хотя они уже значительно упали после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Как уже писали "Комментарии", в августе российский беспилотник нанес значительные повреждения зданию представительства Евросоюза в Киеве. Отреагировав на это, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не стала ждать официальных дипломатических процедур и сразу позвонила по телефону президенту США Дональду Трампу.



