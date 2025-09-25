Трамп поставив існування України перед загрозою: на Заході вказали на поразку ЄС

Президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України, відмовившись від попередніх заяв про "відсутність карт у Києва", але не запропонував нових конкретних дій зі сторони США, переклавши основну відповідальність на Європу. Про це 25 вересня повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Видання наголошує, що така позиція Трампа залишає Європу "на гачку".

У публікації в соцмережах 23 вересня Трамп відмовився від тверджень, що Україна нібито "не має карт для гри" у конфлікті, але при цьому не анонсував додаткової підтримки Києву, залишаючи це питання на розсуд європейських партнерів. Посилення санкцій проти Росії також не обговорювалося, додає Bloomberg.

На офіційному рівні українські та європейські лідери позитивно відреагували на зміну тону Трампа після його зустрічі з президентом Зеленським, але приватно лишаються обережними, вважаючи, що Трамп уникає прямої відповідальності за завершення війни, перекладаючи її на Європу.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер зазначає, що, описуючи Росію як "паперового тигра" на межі економічної кризи, Трамп фактично лише провокує Путіна, не пропонуючи реальних рішень.

Серед пропозицій Трампа – заклик до Європи зменшити закупівлі російської нафти та газу, хоча вони вже значно впали після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Як вже писали "Коментарі", у серпні російський безпілотник завдав значних пошкоджень будівлі представництва Євросоюзу в Києві. Відреагувавши на це, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не стала чекати офіційних дипломатичних процедур і одразу зателефонувала президенту США Дональду Трампу.