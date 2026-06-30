Трамп поставил ультиматум АЗС: президент США требует срочно снизить цены на бензин

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким обращением к американским компаниям, занимающимся розничной продажей топлива. По его мнению, стоимость бензина на автозаправочных станциях остается неоправданно высокой, несмотря на заметное снижение мировых цен на нефть.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В своем заявлении глава Белого дома подчеркнул, что нефтяные котировки уже опустились примерно до 68 долларов за баррель и продолжают снижаться, однако потребители пока не ощущают этого на ценниках АЗС. Трамп призвал операторов рынка без промедления пересмотреть стоимость топлива в сторону уменьшения.

Американский лидер заявил, что продавцы должны "поступить правильно" по отношению к гражданам страны и оперативно передать эффект от удешевления сырья конечным покупателям. При этом он дал понять, что игнорирование его требований может иметь серьезные последствия для участников рынка.

По словам Трампа, справедливой ценой бензина он считает около 2,50 доллара за галлон, что соответствует примерно 3,8 литра топлива. Именно к этому уровню, по мнению президента, должны стремиться американские заправочные сети.

Еще несколько недель назад ситуация на рынке выглядела совершенно иначе. В начале мая средняя стоимость бензина в США превышала 4,50 доллара за галлон, достигнув максимума почти за три года. Однако после появления сообщений о предварительных договоренностях между Вашингтоном и Тегераном нефтяной рынок начал постепенно успокаиваться, а цены на топливо стали снижаться.

Несмотря на это, стоимость бензина в Соединенных Штатах пока остается выше прошлогоднего уровня. Именно поэтому администрация Трампа рассчитывает, что дальнейшее удешевление нефти в ближайшее время приведет к заметному снижению цен на американских автозаправках.

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