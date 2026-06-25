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Трамп выставил новый ультиматум союзникам по НАТО

Дональд Трамп заявляет, что хочет от НАТО "лояльности"

25 июня 2026, 07:19
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от союзников по НАТО "лояльности". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп выставил новый ультиматум союзникам по НАТО

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я просто хочу их (НАТО – ред.) лояльности. Просто дайте нам небольшой поцелуй. Мы многого не хотим. А они говорят: "Нет, мы не можем этого сделать", – отметил глава Белого дома.

Так Трамп отреагировал на вопрос журналиста о том, чего он хочет от союзников по НАТО, кроме того, что они делают сейчас. Дональд Трамп в ответ напомнил, что в Германии находятся американские военные, и связал вопрос лояльности с расходами союзников на оборону.

Отметим, в ходе этого же разговора Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "неплохо справляется".

"Ну, у него всё довольно хорошо. Послушайте, как ни крути, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Очень много людей гибнет с обеих сторон, но, думаю, он неплохо справляется. Послушайте, надо признать, что он смелый. У него отличная техника, но у него и отличные люди. У него есть бойцы", – отметил президент США. 

Так Трамп ответил на вопрос одного из журналистов, присутствовавшего на пресс-конференции, считает ли тот, что "Зеленский сейчас побеждает".

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