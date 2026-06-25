Трамп выставил новый ультиматум союзникам по НАТО

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от союзников по НАТО "лояльности". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Так Трамп отреагировал на вопрос журналиста о том, чего он хочет от союзников по НАТО, кроме того, что они делают сейчас. Дональд Трамп в ответ напомнил, что в Германии находятся американские военные, и связал вопрос лояльности с расходами союзников на оборону.
Отметим, в ходе этого же разговора Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "неплохо справляется".
Так Трамп ответил на вопрос одного из журналистов, присутствовавшего на пресс-конференции, считает ли тот, что "Зеленский сейчас побеждает".
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