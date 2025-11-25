Трамп поставил Зеленскому и Путину условие для встречи об окончании войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Белом доме, но только при условии, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет находиться на финальной стадии.

Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал переговоры по прекращению войны в Украине. По его словам, за последнюю неделю его команда достигла "огромного прогресса" в мирных переговорах, а он сам готов ко встрече с Зеленским и Путиным. Однако для встречи война в Украине должна быть на грани окончания.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии. Спасибо за ваше внимание к этому очень важному вопросу, и надеемся, что мир будет достигнут КАК ВОЗМОЖНО БЫСТРЕЕ!" – пишет Трамп.

Трамп также сообщил, что поручил своему специальному представителю Стиву Виткоффу посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Параллельно секретарь армии США Дэн Дрисколл должен провести встречи с украинской стороной.

Напомним, что разработанный США 28-пунктный план был сокращен до 19 пунктов после переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями. Однако ряд вопросов все еще нуждается в согласовании на уровне президентов.

