Трамп поставил Зеленскому и Путину условие для встречи об окончании войны

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Белом доме, но только при условии, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет находиться на финальной стадии.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал переговоры по прекращению войны в Украине. По его словам, за последнюю неделю его команда достигла "огромного прогресса" в мирных переговорах, а он сам готов ко встрече с Зеленским и Путиным. Однако для встречи война в Украине должна быть на грани окончания.
Трамп также сообщил, что поручил своему специальному представителю Стиву Виткоффу посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Параллельно секретарь армии США Дэн Дрисколл должен провести встречи с украинской стороной.
Напомним, что разработанный США 28-пунктный план был сокращен до 19 пунктов после переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями. Однако ряд вопросов все еще нуждается в согласовании на уровне президентов.
