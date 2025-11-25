Трамп поставив Зеленському та Путіну умову для зустрічі щодо закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Білому домі, але лише за умови, що мирна угода між Україною та Росією перебуватиме на фінальній стадії.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у Truth Social прокоментував переговори щодо припинення війни в Україні. За його словами, за останній тиждень його команда досягла "величезного прогресу" у мирних перемовинах, а він сам готовий до зустрічі з Зеленським та Путіним.. Однак, для зустрічі війна в Україні має бути на межі закінчення.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або на завершальній стадії. Дякую за вашу увагу до цього дуже важливого питання, і сподіваймося, що мир буде досягнуто ЯК МОЖЛИВО ШВИДШЕ!" — пише Трамп.

Трамп також повідомив, що доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу відвідати Москву для переговорів із Володимиром Путіним. Паралельно секретар армії США Ден Дрісколл має провести зустрічі з українською стороною.

Нагадаємо, що розроблений США 28-пунктний план був скорочений до 19 пунктів після переговорів у Женеві між українською та американською делегаціями. Однак низка питань усе ще потребує узгодження на рівні президентів.

