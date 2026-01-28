Трамп повышает ставки: чем пригрозил Ирану

В сторону Ирана движется новая армада кораблей флота Соединенных Штатов, которая должна удвоить военное присутствие Вашингтона в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "CNBC".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Сейчас в сторону Ирана идет еще одна прекрасная армада (кораблей флота США — ред.)", — заявил президент Соединенных Штатов.

При этом Дональд Трамп также не исключает дипломатического решения кризиса с Ираном, и выразил надежду на подписание двустороннего соглашения между государствами.

"Я надеюсь, что они заключат соглашение. На самом деле, Иран должен был заключить соглашение еще с самого начала", — акцентировал американский лидер.

американская разведка проинформировала президента США Дональда Трампа, что нынешнее правительство Ирана находится в наиболее уязвимом положении со времен Исламской революции 1979 года. На фоне глубокого экономического кризиса и масштабных протестов в регион прибыла ударная авианосная группа США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Об этом сообщает The New York Times.

По данным многочисленных отчетов спецслужб, власть в Тегеране серьезно пошатнулась после протестов, вспыхнувших в конце 2025 года. Демонстрации охватили даже те районы, которые традиционно считались опорой верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Разведка отмечает, что слабая экономика лишила власти возможности поддержать население, а жесткое подавление выступлений в январе 2026 года лишь усилило отчуждение общества от режима.



