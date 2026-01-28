logo_ukra

Трамп підвищує ставки: чим пригрозив Ірану

Дональд Трамп пригрозив Ірану новою армадою кораблів, але не виключив дипломатію

28 січня 2026, 10:51
У бік Ірану рухається нова армада кораблів флоту Сполучених Штатів, яка має подвоїти військову присутність Вашингтона у регіоні. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє "CNBC".

Трамп підвищує ставки: чим пригрозив Ірану

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Зараз у бік Ірану йде ще одна чудова армада (кораблів флоту США – ред.)", — заявив президент Сполучених Штатів.

При цьому Дональд Трамп також не відкидає дипломатичного розв'язання кризи з Іраном, і висловив сподівання на підписання двосторонньої угоди між державами.                                                              

"Я сподіваюся, що вони укладуть угоду. Насправді, Іран мав укласти угоду ще від самого початку", — наголосив американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американська розвідка проінформувала президента США Дональда Трампа, що нинішній уряд Ірану перебуває у найвразливішому становищі з часів Ісламської революції 1979 року. На тлі глибокої економічної кризи та масштабних протестів до регіону прибула ударна авіаносна група США на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн". Про це повідомляє The New York Times.  

За даними численних звітів спецслужб, влада в Тегерані серйозно похитнулася після протестів, які спалахнули наприкінці 2025 року. Демонстрації охопили навіть ті райони, що традиційно вважалися опорою верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Розвідка зазначає, що слабка економіка позбавила влади можливості підтримати населення, а жорстке придушення виступів у січні 2026 лише посилило відчуження суспільства від режиму.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vaSuPXjteoc
