Трамп поздравил Индию с выборами, которые на самом деле состоялись в Бразилии

Президент США Дональд Трамп перепутал Индию с Бразилией в сообщении о президентских выборах. Американский лидер заявил, что в Индии якобы прошел первый тур президентских выборов, в котором проголосовали 125 миллионов человек.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social прокомментировал выборы в Индии.

"125 миллионов человек проголосовали сегодня в первом туре президентских выборов в Индии. Результаты были объявлены вскоре после закрытия голосования в тот же день", – написал Трамп.

Однако проблема состоит в том, что в Индии в этот день не проводились президентские выборы. Кроме того, президент Индии не избирается прямым голосованием граждан. Главу государства избирает специальная коллегия, в которую входят избранные представители парламента и законодательного собрания штатов.

Вероятно, Трамп имел в виду Бразилию, где действительно прошли президентские выборы. По итогам голосования действующий президент Луис Инасио Лула да Силва и его главный соперник сенатор Флавио Болсонару не смогли получить необходимое для победы большинство, поэтому страна готовится ко второму туру, который запланирован на 25 октября.

После упоминания о выборах Трамп переключился на американскую избирательную систему. Он заявил, что подсчет голосов в США якобы может продолжаться неделями и назвал американское голосование "коррумпированным".

Его заявление прозвучало в преддверии промежуточных выборов в США. Американцы должны избрать всех 435 членов Палаты представителей и часть Сената, а также губернаторов в десятках штатов. Результаты будут определять, какая политическая сила будет контролировать Конгресс в последние два года президентства Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.