Трамп поздравил Индию с выборами, которые на самом деле состоялись в Бразилии

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп перепутал Индию с Бразилией в сообщении о президентских выборах. Американский лидер заявил, что в Индии якобы прошел первый тур президентских выборов, в котором проголосовали 125 миллионов человек.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social прокомментировал выборы в Индии.
Однако проблема состоит в том, что в Индии в этот день не проводились президентские выборы. Кроме того, президент Индии не избирается прямым голосованием граждан. Главу государства избирает специальная коллегия, в которую входят избранные представители парламента и законодательного собрания штатов.
Вероятно, Трамп имел в виду Бразилию, где действительно прошли президентские выборы. По итогам голосования действующий президент Луис Инасио Лула да Силва и его главный соперник сенатор Флавио Болсонару не смогли получить необходимое для победы большинство, поэтому страна готовится ко второму туру, который запланирован на 25 октября.
После упоминания о выборах Трамп переключился на американскую избирательную систему. Он заявил, что подсчет голосов в США якобы может продолжаться неделями и назвал американское голосование "коррумпированным".
Его заявление прозвучало в преддверии промежуточных выборов в США. Американцы должны избрать всех 435 членов Палаты представителей и часть Сената, а также губернаторов в десятках штатов. Результаты будут определять, какая политическая сила будет контролировать Конгресс в последние два года президентства Трампа.