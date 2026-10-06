logo

BTC/USD

85503

ETH/USD

2690.78

USD/UAH

44.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп поздравил Индию с выборами, которые на самом деле состоялись в Бразилии
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп поздравил Индию с выборами, которые на самом деле состоялись в Бразилии

Дональд Трамп заявил о президентских выборах в Индии, которых на самом деле не было.

6 октября 2026, 21:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп перепутал Индию с Бразилией в сообщении о президентских выборах. Американский лидер заявил, что в Индии якобы прошел первый тур президентских выборов, в котором проголосовали 125 миллионов человек.

Трамп поздравил Индию с выборами, которые на самом деле состоялись в Бразилии

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social прокомментировал выборы в Индии.

"125 миллионов человек проголосовали сегодня в первом туре президентских выборов в Индии. Результаты были объявлены вскоре после закрытия голосования в тот же день", – написал Трамп.

Однако проблема состоит в том, что в Индии в этот день не проводились президентские выборы. Кроме того, президент Индии не избирается прямым голосованием граждан. Главу государства избирает специальная коллегия, в которую входят избранные представители парламента и законодательного собрания штатов.

Вероятно, Трамп имел в виду Бразилию, где действительно прошли президентские выборы. По итогам голосования действующий президент Луис Инасио Лула да Силва и его главный соперник сенатор Флавио Болсонару не смогли получить необходимое для победы большинство, поэтому страна готовится ко второму туру, который запланирован на 25 октября.

После упоминания о выборах Трамп переключился на американскую избирательную систему. Он заявил, что подсчет голосов в США якобы может продолжаться неделями и назвал американское голосование "коррумпированным".

Его заявление прозвучало в преддверии промежуточных выборов в США. Американцы должны избрать всех 435 членов Палаты представителей и часть Сената, а также губернаторов в десятках штатов. Результаты будут определять, какая политическая сила будет контролировать Конгресс в последние два года президентства Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsweek.com/trump-mistakes-brazil-for-india-truth-social-12523391
Теги:

Новости

Все новости