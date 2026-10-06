Трамп привітав Індію з виборами, які насправді відбулися в Бразилії

Президент США Дональд Трамп переплутав Індію з Бразилією у дописі про президентські вибори. Американський лідер заявив, що в Індії нібито відбувся перший тур президентських виборів, у якому проголосували 125 мільйонів людей.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social прокоментував "вибори" в Індії.

"125 мільйонів людей проголосували сьогодні у першому турі президентських виборів в Індії. Результати були оголошені невдовзі після закриття голосування, того ж дня", – написав Трамп.

Однак проблема полягає в тому, що в Індії в цей день не проводили президентських виборів. Крім того, президент Індії не обирається прямим голосуванням громадян. Главу держави обирає спеціальна колегія, до якої входять обрані представники парламенту та законодавчих зборів штатів.

Ймовірно, Трамп мав на увазі Бразилію, де справді відбулися президентські вибори. За підсумками голосування чинний президент Луїс Інасіо Лула да Сілва та його головний суперник сенатор Флавіо Болсонару не змогли отримати необхідної для перемоги більшості, тому країна готується до другого туру, який запланований на 25 жовтня.

Після згадки про вибори Трамп переключився на американську виборчу систему. Він заявив, що підрахунок голосів у США нібито може тривати тижнями, і назвав американське голосування "корумпованим".

Його заява пролунала напередодні проміжних виборів у США. Американці мають обрати всіх 435 членів Палати представників і частину Сенату, а також губернаторів у десятках штатів. Результати визначатимуть, яка політична сила контролюватиме Конгрес в останні два роки президенства Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у США.