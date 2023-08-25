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Трамп прибыл в тюрьму и сдался по делу о вмешательстве в выборы

В СИЗО Трамп пробыл 20 минут, его освободили под залог в $200 тысяч на период рассмотрения дела в суде

сегодня, 09:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Трамп прибыл в тюрьму и сдался по делу о вмешательстве в выборы

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-президент США прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Бывшему главе Белого дома выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.


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Как говорится в материале "CNN", записи о заключении показывают, что Дональда Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон. Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такую же процедуру, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.

Как сообщают в тюрьме округа Фултон, Дональда Трампа освободили под залог. В СИЗО экс-президент пробыл приблизительно 20 минут.

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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-georgia-surrender-indictment-08-24-23/index.html
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