Трамп прибыл в тюрьму и сдался по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-президент США прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Бывшему главе Белого дома выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

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Как говорится в материале "CNN", записи о заключении показывают, что Дональда Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон. Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такую же процедуру, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.

Как сообщают в тюрьме округа Фултон, Дональда Трампа освободили под залог. В СИЗО экс-президент пробыл приблизительно 20 минут.

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